Matthias Walkner (KTM): Queda marca o fim da sua carreira

Matthias Walkner, estrela dos ralis da Red Bull KTM, tem de temer pela sua perna após um acidente fatal. É muito provável que não volte a competir no Dakar com a sua mota.

Como foi anunciado na quinta-feira, o antigo vencedor do Dakar, Matthias Walkner, está hospitalizado na Califórnia. O piloto de Salzburgo sofreu um forte acidente na quarta-feira durante o treino da equipa de fábrica da KTM organizado pelo espanhol Jordi Viladoms na Califórnia.

Walkner passou por cima de uma saliência de cinco metros de altura e embateu com força numa encosta oposta. O piloto de 37 anos partiu completamente a perna esquerda no processo. De acordo com as primeiras informações, sofreu múltiplas fracturas, incluindo fracturas expostas, na tíbia, no perónio e no pé, bem como uma fratura complexa cominutiva na parte superior do tornozelo esquerdo.

De acordo com o consultor da KTM, Heinz Kinigadner, Walkner tem mesmo de temer pela sua perna. "Devido à gravidade das lesões, isto significa o fim da carreira de Matthias. Para já, no entanto, a principal prioridade dos médicos é salvar-lhe a perna", relatou Kinigadner, muito abalado.

O próprio Walkner já se apresentou na clínica em Palm Springs e mostrou a sua perna muito maltratada. Mesmo antes desta lesão, já tinha pensado em terminar a sua carreira de motociclista - e em mudar para as quatro rodas.

"É claro que seria fixe se eu pudesse usar a minha experiência de nove eventos do Dakar mais tarde nas corridas de automóveis", revelou Walkner numa entrevista à SPEEDWEEK.com no início do ano. "Quando se conduz uma mota, tem de se fazer tudo sozinho, ou seja, conduzir e navegar. Mesmo ao abrir a pista, quando não há pistas dos pilotos da frente, ganhei muita experiência que gostaria de transmitir ou da qual posso beneficiar quando mudar para as quatro rodas. E há exemplos de pilotos que também tiveram sucesso num carro depois da sua carreira em mota."

Jutta Kleinschmidt, Peterhansel, Despres, Roma e muitos outros mostraram o caminho. Mas apenas Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel e Nani Roma triunfaram em duas e quatro rodas.

O patrocinador Red Bull teria as ligações necessárias com as equipas de automóveis e o vencedor do Dakar de 2018 estava inicialmente a considerar competir num Audi com Marcel Hirscher, oito vezes vencedor da Taça do Mundo de Esqui, como parceiro de publicidade.