Honda se renforce pour le Dakar : six pilotes et une nouvelle CRF

La composition de l'équipe HRC pour le Rallye Dakar 2024 s'est déjà dessinée au cours des derniers mois. L'Américain Skyler Howes a été recruté en septembre et le jeune et fougueux Espagnol Tosha Schareina a été étroitement associé à la structure du team d'usine et a couru un rallye identique à la CRF450. Honda a maintenant confirmé Schareina comme l'un des six pilotes d'usine, puisque les Chiliens Pablo Quintanilla et Nacho Cornejo ainsi que le Français Adrien van Beveren et l'Américain Ricky Brabec seront également à bord l'année prochaine.

Après deux victoires de Honda en 2020 et 2021 grâce à Ricky Brabec et Kevin Benavides, le géant japonais a dû s'incliner devant GASGAS en 2022 et KTM cette année. Pour la 46e édition du rallye le plus difficile, l'objectif est de remporter à nouveau une victoire du HRC. Pour y parvenir, Honda a développé au cours des deux dernières années une nouvelle CRF450Rallye, qui n'a fait ses débuts en course que lors de la finale du championnat du monde de rallye-raid au Maroc cette année. Selon Honda, cette nouvelle moto n'est pas seulement une évolution, mais une révolution dans le monde de la course tout-terrain grâce à son design précurseur et à sa technologie de pointe.

"Le Dakar 2024 approche à grands pas et nos pilotes sont très satisfaits de la moto et tous sont en bonne condition physique", a déclaré le directeur général de Monster Energy Honda, Ruben Faria. "La saison 2023 a été une année de développement pour l'équipe, mais la victoire dans le championnat du monde par équipe et des constructeurs nous a donné la certitude que nous avions un groupe de travail très fort dans tous les domaines. Cela nous donne confiance à tous les niveaux pour nous battre pour la plus haute marche du podium, là où nous nous sommes arrêtés avec la victoire en 2020 et 2021".

Le Rallye Dakar 2024 débutera le 5 janvier et se déroulera sur 7923 km, d'Al Ula au Quartier Vide et retour à Yanbu.