Honda aumenta per la Dakar: sei piloti e una nuova CRF

La struttura della squadra HRC per il Rally Dakar 2024 si è già delineata negli ultimi mesi. Lo statunitense Skyler Howes è stato una forte novità a settembre, mentre il giovane e intraprendente spagnolo Tosha Schareina era strettamente legato alla struttura della squadra ufficiale e guidava una CRF450 rally identica. Honda ha ora confermato Schareina come uno dei sei piloti ufficiali, in quanto anche i cileni Pablo Quintanilla e Nacho Cornejo, il francese Adrien van Beveren e l'americano Ricky Brabec saranno a bordo il prossimo anno.

Dopo le due vittorie della Honda nel 2020 e nel 2021 ad opera di Ricky Brabec e Kevin Benavides, il gigante giapponese è stato battuto da GASGAS nel 2022 e da KTM quest'anno. Alla 46ª edizione del rally più duro, HRC punta a un'altra vittoria. Per raggiungere questo obiettivo, Honda ha sviluppato negli ultimi due anni una nuova CRF450Rallye, che ha fatto il suo debutto in gara solo alla finale del Campionato del Mondo Rally Raid di quest'anno in Marocco. Secondo Honda, la nuova moto non è solo un'evoluzione, ma una rivoluzione nel mondo delle corse off-road, grazie al suo design pionieristico e alla tecnologia all'avanguardia.

"La Dakar 2024 è alle porte e i nostri piloti sono molto soddisfatti della moto e sono tutti in buone condizioni fisiche", ha dichiarato il Direttore Generale di Monster Energy Honda, Ruben Faria. "La stagione 2023 è stata un anno di sviluppo per la squadra, ma la vittoria dei Campionati del Mondo a squadre e costruttori ci ha dato la certezza di avere un gruppo di lavoro molto forte in tutte le aree. Questo ci dà fiducia a tutti i livelli per lottare per il primo posto sul podio, dove abbiamo lasciato vincendo nel 2020 e nel 2021."

Il Rally Dakar 2024 inizia il 5 gennaio e copre 7923 km da Al Ula al Quartiere Vuoto e ritorno a Yanbu.