Honda aumenta para o Dakar: seis pilotos e nova CRF

A equipa de fábrica de rali da Honda Racing Corporation para a temporada de 2024 está a rebentar pelas costuras. No Dakar, que começa a 5 de janeiro, seis pilotos vão competir no rali CRF450.

A forma como a equipa HRC será constituída para o Rali Dakar 2024 já se cristalizou nos últimos meses. O norte-americano Skyler Howes foi uma nova e forte adição em setembro, enquanto o jovem e empreendedor espanhol Tosha Schareina estava intimamente ligado à estrutura da equipa de trabalho e pilotava uma CRF450 de rali idêntica. A Honda confirmou agora Schareina como um dos seis pilotos de fábrica, já que os chilenos Pablo Quintanilla e Nacho Cornejo, o francês Adrien van Beveren e o americano Ricky Brabec também estarão a bordo no próximo ano.

Depois de duas vitórias da Honda em 2020 e 2021 por Ricky Brabec e Kevin Benavides, o gigante japonês foi derrotado pela GASGAS em 2022 e pela KTM este ano. Na 46ª edição do rali mais difícil, a HRC tem como objetivo outra vitória. Para o conseguir, a Honda desenvolveu uma nova CRF450Rallye ao longo dos últimos dois anos, que só fez a sua estreia em competição na final do Campeonato do Mundo de Rally Raid deste ano, em Marrocos. De acordo com a Honda, a nova mota não é apenas uma evolução, mas uma revolução no mundo das corridas de todo-o-terreno com o seu design pioneiro e tecnologia de ponta.

"O Dakar 2024 está mesmo ao virar da esquina e os nossos pilotos estão muito satisfeitos com a mota e todos estão em boas condições físicas", disse o Diretor Geral da Monster Energy Honda, Ruben Faria. "A época de 2023 foi um ano de desenvolvimento para a equipa, mas a conquista dos Campeonatos do Mundo de Equipas e de Construtores deu-nos a certeza de que temos um grupo de trabalho muito forte em todas as áreas. Isso dá-nos confiança a todos os níveis para lutar pelo lugar mais alto do pódio, onde parámos ao vencer em 2020 e 2021."

O Rali Dakar 2024 começa a 5 de janeiro e percorre 7923 km desde Al Ula até ao Empty Quarter e de volta a Yanbu.