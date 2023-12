Heinz Kinigadner : voici comment s'est déroulé le crash de Walkner

Heinz Kinigadner, champion du monde de motocross 250 cm3 en 1984 et 1985, décrit les coulisses du crash fatal de Matthias Walkner (KTM), le héros du Dakar.

La nouvelle a fait le tour du monde à la vitesse de l'éclair dans le milieu de la course jeudi matin. Le conseiller KTM Heinz Kinigadner (63 ans) a été l'un des premiers à apprendre la chute catastrophique de son compatriote et as de Red Bull-KTM Matthias Walkner (36 ans). Le Tyrolien avait autrefois enthousiasmé pour le rallye le Salzbourgeois Walkner qui, avec le soutien du père de la star du ski Marcel Hirscher, Ferdinand, avait déjà remporté en 2012 le championnat du monde de motocross dans la catégorie MX3 (125 cm3) sur KTM. "Hiasi" a remporté un autre titre de champion du monde pour KTM dans le Championnat du monde de cross-country FIM Rallies 2021.

Désormais, "Kini" a dû informer les médias du crash et de la possible fin de carrière du vainqueur du Dakar 2018, après que Walkner se soit complètement fracassé la jambe gauche dans le désert californien. "Matthias m'a dit qu'il fallait simplement reconnaître les signes", rapporte Kinigadner.

Les circonstances étaient extrêmement malheureuses. "Le crash s'est produit dans le tour d'introduction", décrit Kinigadner. "Jordi Viladoms a tracé un parcours en Californie spécialement pour l'entraînement, y compris la navigation. Les garçons ont d'abord parcouru ce parcours en groupe, les uns derrière les autres, à un rythme décontracté. Matthias a laissé un peu d'espace et a ensuite voulu rattraper les garçons en accélérant".

C'est à ce moment précis que l'accident s'est produit. Walkner, le vainqueur du Dakar 2018, est arrivé à l'endroit fatidique plus vite que ceux qui le précédaient et ces derniers n'ont pas pu l'avertir de la brusque inclinaison du terrain.

Selon Heinz Kinigadner, c'est particulièrement amer : "Les autres pilotes de l'équipe d'usine ont même dû quasiment regarder depuis l'avant comment Matthias a passé le bord et s'est écrasé dans la contre-pente. Il était vraiment en forme et pour moi, il était candidat au podium du Dakar 2024".