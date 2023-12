Heinz Kinigadner: ecco come è avvenuto l'incidente di Walkner

La notizia ha fatto il giro del mondo delle corse alla velocità della luce giovedì mattina. Il consulente KTM Heinz Kinigadner (63) è stato uno dei primi a sapere del devastante incidente del connazionale e asso Red Bull KTM Matthias Walkner (36). Il tirolese aveva ispirato il salisburghese Walkner, che aveva già vinto il Campionato del mondo di motocross nella classe MX3 (125 cc) su una KTM nel 2012 con il supporto del padre della stella dello sci Marcel Hirscher, Ferdinand, a dedicarsi al rally. "Hiasi" ha vinto un altro titolo mondiale per KTM nel Campionato mondiale FIM Cross-Country Rallies 2021.

Ora "Kini" ha dovuto informare i media dell'incidente e della possibile fine della carriera del vincitore della Dakar 2018, dopo che Walkner si è completamente frantumato la gamba sinistra nel deserto californiano. "Matthias mi ha detto che basta riconoscere i segnali", riferisce Kinigadner.

Le circostanze sono state estremamente sfortunate. "L'incidente è avvenuto nel giro di formazione", spiega Kinigadner. "Jordi Viladoms aveva tracciato un percorso in California appositamente per l'allenamento, compresa la navigazione. I ragazzi hanno percorso questo percorso uno dopo l'altro, in gruppo, a un ritmo rilassato. Matthias ha lasciato un po' di spazio e poi ha voluto recuperare i ragazzi a un ritmo più veloce".

È stato proprio durante questa fase che si è verificato l'incidente. Walkner, il vincitore della Dakar 2018, ha raggiunto il punto fatidico più velocemente dei ragazzi davanti e questi ultimi non sono più stati in grado di avvertirlo del brusco bordo fuoristrada.

Secondo Heinz Kinigadner, è stato particolarmente amaro: "Gli altri piloti del team works hanno dovuto guardare da davanti mentre Matthias si schiantava oltre il bordo nel pendio opposto. Era davvero in forma e, per me, un candidato al podio del Rally Dakar 2024".