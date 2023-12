Heinz Kinigadner: Foi assim que aconteceu o acidente de Walkner

Heinz Kinigadner, Campeão do Mundo de Motocross de 250cc em 1984 e 1985, descreve os antecedentes do acidente fatal que envolveu o herói do Dakar, Matthias Walkner (KTM).

A notícia circulou pela cena das corridas à velocidade da luz na manhã de quinta-feira. O consultor da KTM, Heinz Kinigadner (63), foi um dos primeiros a saber do acidente devastador do compatriota e ás da Red Bull KTM, Matthias Walkner (36). O tirolês tinha inspirado Walkner, nascido em Salzburgo, que já tinha vencido o Campeonato do Mundo de Motocross na classe MX3 (125 cc) numa KTM em 2012, com o apoio do pai da estrela de esqui Marcel Hirscher, Ferdinand, a dedicar-se aos ralis. "Hiasi" conquistou outro título de campeão mundial para a KTM no Campeonato do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno FIM de 2021.

Agora, "Kini" teve de informar a comunicação social sobre o acidente e o possível fim da carreira do vencedor do Dakar de 2018, depois de Walkner ter partido completamente a perna esquerda no deserto californiano. "O Matthias disse-me que só temos de reconhecer os sinais", relata Kinigadner.

As circunstâncias foram extremamente infelizes. "O acidente aconteceu na volta de formação", explica Kinigadner. "Jordi Viladoms tinha traçado um percurso na Califórnia especialmente para a formação, incluindo a navegação. Os rapazes fizeram esse percurso um após o outro, em grupo, a um ritmo descontraído. Matthias deixou um pouco de distância e depois quis voltar a apanhar os rapazes a um ritmo mais rápido."

Foi precisamente durante esta fase que o acidente aconteceu. Walkner, o vencedor do Dakar de 2018, chegou ao local fatídico mais rápido do que os rapazes da frente e os rapazes da frente já não conseguiram avisá-lo da borda abrupta do off-road.

De acordo com Heinz Kinigadner, foi particularmente amargo: "Os outros pilotos da equipa de trabalho tiveram de assistir de frente ao embate de Matthias na encosta oposta. Ele estava em muito boa forma e, para mim, um candidato ao pódio no Rally Dakar 2024".