Matthias Walkner: prossima operazione con specialisti a Graz

Ilterribile incidente di allenamento di Matthias Walkner, avvenuto mercoledì scorso nel deserto californiano, è una prova del destino per il salisburghese. Il 37enne di Kuchl ha riportato fratture complicate e multiple, anche aperte, alla tibia e al perone, nonché una frattura comminuta complessa alla parte superiore della caviglia sinistra.

Dopo la delusione iniziale, il vincitore della Dakar 2018 ha detto al consulente KTM Heinz Kinigadner che questo poteva significare la fine della sua carriera e che aveva anche riconosciuto i segni dei tempi. Nel frattempo, però, la situazione è cambiata e Walkner sembra di nuovo più combattivo.

Il fatto è che Matthias Walkner avrà bisogno di molto tempo prima di poter camminare di nuovo normalmente, per non parlare di guidare una moto in condizioni di gara. Il primo problema è l'ulteriore corso del trattamento. Secondo le informazioni attuali, Walkner sarà trasferito dagli Stati Uniti a Graz questa settimana. Lì, l'eroe della KTM sarà sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro completamente frantumato.

Il team di medici che lavora con Jürgen Mandl e Michael Plecko, che lo scorso anno ha operato anche la star dello sci austriaco Max Franz (34) dopo il suo grave incidente a Copper Mountain, dovrebbe eseguire l'operazione all'ospedale degli incidenti di Graz. Il carinziano si è rotto entrambe le gambe in modo complicato e ne ha frantumato alcune parti, come nel caso di Walkner.