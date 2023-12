Matthias Walkner: Próxima operação com especialistas em Graz

O terrível acidente de treino de Matthias Walkner no deserto californiano, na passada quarta-feira, é uma prova de fogo para o homem de Salzburgo. O piloto de 37 anos de Kuchl sofreu fracturas complicadas e múltiplas, incluindo fracturas expostas, na tíbia e no perónio, bem como uma fratura complexa cominutiva na parte superior do tornozelo esquerdo.

Após a deceção inicial, o vencedor do Dakar de 2018 disse ao próprio consultor da KTM, Heinz Kinigadner, que isso poderia significar o fim de sua carreira e que ele também havia reconhecido os sinais dos tempos. Entretanto, no entanto, isso mudou e Walkner parece mais combativo novamente.

O facto é que Matthias Walkner vai precisar de muito tempo até poder voltar a andar normalmente, quanto mais conduzir uma mota em condições de corrida. A primeira questão é a continuação do tratamento. De acordo com as informações actuais, Walkner será transferido dos EUA para Graz esta semana. Aí, o herói da KTM será submetido a uma cirurgia ao pé esquerdo completamente partido.

A equipa de médicos que trabalha com Jürgen Mandl e Michael Plecko, que também operou a estrela austríaca do esqui Max Franz (34) no ano passado após o seu grave acidente em Copper Mountain, deverá realizar a operação no hospital de acidentes em Graz. O atleta da Caríntia partiu as duas pernas de forma complicada e partiu partes delas, à semelhança do caso de Walkner.