Beirer à propos de Walkner : "Je ne veux pas parler de fin de carrière

Le directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer, s'est exprimé dans l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" sur la situation de Matthias Walkner, le héros blessé du désert, et sur son rapatriement.

Dans le cadre de la rétrospective du sport automobile sur ServusTV, Pit Beirer était également l'un des invités lundi soir dans le Hangar-7 sur le site de l'aéroport de Salzbourg. Le pilote de Ludwigshafen a notamment évoqué la situation de Matthias Walkner (37 ans), figure emblématique du Dakar, qui a subi de graves blessures aux jambes lors d'une chute d'entraînement lourde de conséquences en Californie mercredi dernier.

"C'était une seconde de terreur pour nous", a rapporté l'ancien vice-champion du monde de motocross. "Il y avait de la poussière, le soleil était bas et il a sauté dans un trou assez profond. Il s'est très sérieusement blessé au pied, à la cheville et à l'articulation. Il doit d'abord rentrer chez lui, puis nous verrons cela tranquillement avec les médecins. Je ne veux pas encore parler de la fin de sa carrière".

"Si tout reste en l'état, le rapatriement devrait avoir lieu mercredi", a annoncé Beirer. Il sait que "la chaîne de secours avec l'hélicoptère et Palm Springs a bien fonctionné. Mais ce qui nous a le plus inquiétés au départ, c'est que deux des trois veines qui alimentent la cheville en sang étaient très endommagées. C'est pourquoi il était d'abord important de soulager la pression par une opération très rapide et de rétablir simplement les fonctions essentielles. Ce n'est qu'après que l'on peut s'occuper de remettre tous les os à leur place".

Pit Beirer a confirmé qu'une ou deux autres opérations allaient maintenant suivre. Selon les dernières informations, Walkner sera transféré à Graz. "Il faudra alors que les médecins s'attellent à un travail de puzzle". Le directeur du sport automobile de KTM a également rapporté : "Les douleurs s'améliorent, il est en bonne forme. On peut déjà à nouveau discuter normalement avec lui".