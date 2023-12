Beirer su Walkner: non vuole parlare della fine della sua carriera

Il responsabile Motorsport di KTM Pit Beirer ha parlato nel programma di ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" della situazione in cui si trova l'eroe del deserto Matthias Walkner, ferito, e del suo trasporto a casa.

Nell'ambito della rassegna motoristica su ServusTV, lunedì sera Pit Beirer è stato anche uno degli ospiti dell'Hangar-7 dell'aeroporto di Salisburgo. Tra le altre cose, il nativo di Ludwigshafen ha affrontato la situazione della figura di spicco della Dakar, Matthias Walkner (37), che ha riportato gravi ferite alle gambe in un grave incidente di allenamento in California mercoledì scorso.

"È stato un momento di paura per noi", ha riferito l'ex vice campione del mondo di motocross. "C'era polvere, il sole era basso e lui è saltato in una buca piuttosto profonda. Si è ferito gravemente al piede, alla caviglia e al malleolo. Prima deve tornare a casa e poi i medici gli daranno un'occhiata. Non voglio ancora parlare della fine della sua carriera".

"Se tutto rimane così com'è, il trasporto di ritorno dovrebbe avvenire mercoledì", ha annunciato Beirer. Sa: "La catena di salvataggio con l'elicottero e Palm Springs ha funzionato bene. Tuttavia, la preoccupazione maggiore all'inizio era che due delle tre vene che forniscono sangue alla caviglia erano molto danneggiate. È stato quindi inizialmente importante eseguire un'operazione molto rapida per alleviare la pressione e ripristinare semplicemente le funzioni più importanti. Solo in seguito è possibile assicurarsi che le ossa siano di nuovo tutte al posto giusto".

Il Pit Beirer ha confermato che ora seguiranno uno o due ulteriori interventi. Secondo le ultime informazioni, Walkner sarà trasferito a Graz. "Questo richiederà un sacco di lavoro di puzzle per i medici che devono mettersi al lavoro". Tuttavia, il direttore di KTM Motorsport ha anche riferito: "Il dolore sta migliorando, è in buona forma. Si può già parlare di nuovo normalmente con lui".