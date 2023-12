Beirer sobre Walkner: Não quer falar sobre o fim da sua carreira

Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da KTM, falou no programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" sobre a situação do herói do deserto ferido Matthias Walkner e o seu transporte para casa.

No âmbito do programa de desporto motorizado da ServusTV, Pit Beirer foi também um dos convidados do Hangar-7, no recinto do aeroporto de Salzburgo, na segunda-feira à noite. Entre outras coisas, o natural de Ludwigshafen abordou a situação em torno da figura de proa do Dakar, Matthias Walkner (37), que sofreu ferimentos graves na perna num acidente de treino na Califórnia, na passada quarta-feira.

"Foi um momento assustador para nós", relatou o antigo Vice-Campeão do Mundo de Motocross. "Estava muito pó, o sol estava baixo e ele saltou para um buraco bastante fundo. Ele machucou muito o pé, o tornozelo e o tornozelo. Ele tem de vir para casa primeiro e depois vamos dar uma olhadela com os médicos. Não quero falar ainda do fim da carreira dele".

"Se tudo se mantiver como está, o transporte de regresso deverá ter lugar na quarta-feira", anunciou Beirer. Ele sabe: "A cadeia de resgate com o helicóptero e Palm Springs funcionou bem. No entanto, a maior preocupação no início foi o facto de duas das três veias que fornecem sangue ao tornozelo estarem muito danificadas. Por isso, foi inicialmente importante efetuar uma operação muito rápida para aliviar a pressão e simplesmente restaurar as funções mais importantes. Só depois é que se pode ter a certeza de que os ossos estão todos no sítio certo".

Pit Beirer confirmou que se seguirão mais uma ou duas operações. De acordo com as últimas informações, Walkner será transferido para Graz. "Isso vai exigir muito trabalho de quebra-cabeças para os médicos que têm que começar a trabalhar." No entanto, o Diretor da KTM Motorsport também relatou: "A dor está a melhorar, ele está em boa forma. Já se pode voltar a falar com ele normalmente".