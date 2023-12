Matthias Walkner (KTM) sûr de lui : "Le retour est possible".

La chute de Matthias Walkner lors de l'entraînement aux États-Unis n'aurait pas pu être plus malheureuse. Le tibia et le péroné gauche ont été fracturés à plusieurs reprises, ainsi qu'une fracture comminutive complexe de la cheville supérieure. Comme les fractures étaient partiellement ouvertes, le risque d'infection était important. Mardi dernier, il y a une semaine, l'homme de 37 ans a subi deux opérations au 'Desert Regional Medical Center' afin de stabiliser la jambe blessée avec un fixateur.

La suite du traitement aura lieu en Autriche. Jeudi après-midi, Walkner atterrira à Graz en avion-ambulance et sera transféré à l''UVA-Unfallkrankenhaus Steiermark'. Le pilote KTM y sera pris en charge par une équipe de spécialistes autour du Prim. Michael Plecko, le Dr. Günter Kohrgruber et le spécialiste du genou Dr. Jürgen Mandl. Après avoir examiné les radiographies, on est confiant que cette grave blessure ne signifie pas nécessairement la fin de la carrière de Walkner.

"Je suis tout à fait conscient de la gravité de la blessure, ce sera un très long chemin, avec beaucoup de hauts et de bas", a soupiré le vainqueur du Dakar 2018 "Mais avec une équipe formidable autour de moi, je sais que le retour n'est pas impossible. J'ai un très bon feeling avec l'équipe médicale de Graz et je suis sûr que c'est la bonne décision de m'y faire opérer. Tout le monde est très enthousiaste, a déjà étudié mes radiographies et est préparé. J'apprécie beaucoup cela. Maintenant, je me réjouis de pouvoir enfin rentrer chez moi, dans un environnement familier".

Selon les premières estimations, Walkner sera opéré la semaine prochaine, mardi ou mercredi, et devra rester jusqu'à trois semaines à l'hôpital. La rééducation débutera déjà après l'opération et se poursuivra au Red Bull APC de Thalgau après le séjour stationnaire à Graz.

"Je réalise à quel point il est important, non seulement pour le processus de guérison mais aussi et surtout pour la tête, d'avoir des personnes positives autour de moi. Aujourd'hui, mes collègues de KTM me rendent encore une fois visite pour 'bissl Schmäh führen', avant de rentrer à la maison avec un bon sentiment", a déclaré Walkner en souriant. "Je suis extrêmement reconnaissant que tant de gens se soient mis en quatre pour moi. Déjà sur le lieu de l'accident, l'équipe KTM autour du chef d'équipe Andi Hölzl, mes collègues ainsi que mon mécanicien se sont bien occupés de moi et ont tout fait correctement à 100 %. La chaîne de secours a parfaitement fonctionné".