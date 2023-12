Matthias Walkner (KTM): "La rimonta è possibile".

Dopo due operazioni negli Stati Uniti, Matthias Walkner sta per tornare in Austria. Ecco quali sono le prossime tappe di un lungo recupero per il pilota della Red Bull KTM e quali sono le sue prospettive.

L'incidente di Matthias Walkner durante l'allenamento negli Stati Uniti non poteva essere più sfortunato. La tibia e il perone sinistro sono stati fratturati più volte, oltre a una complessa frattura comminuta all'articolazione superiore della caviglia. Poiché le fratture erano parzialmente aperte, c'era un alto rischio di infezione. Una settimana fa, martedì, il 37enne è stato sottoposto a due operazioni presso il Desert Regional Medical Centre per stabilizzare la gamba ferita con un fissatore.

Ulteriori trattamenti saranno effettuati in Austria. Giovedì pomeriggio Walkner atterrerà a Graz a bordo di un jet ambulanza e sarà trasportato all'"UVA Accident Hospital Styria". Lì, il pilota KTM sarà curato da un team di specialisti guidati dal Prim. Michael Plecko, Günter Kohrgruber e dal dottor Jürgen Mandl, specialista del ginocchio. Dopo aver esaminato le radiografie, il team è convinto che il grave infortunio non significhi necessariamente la fine della carriera di Walkner.

"Sono ben consapevole della gravità dell'infortunio, sarà una strada molto lunga, con molti alti e bassi", ha sospirato il vincitore della Dakar 2018 "Ma con una grande squadra intorno a me, so che la via del ritorno non è impossibile. Ho un ottimo feeling con l'équipe medica di Graz e sono sicuro che sia la decisione giusta quella di operarmi lì. Tutti sono molto attenti, hanno già studiato le mie radiografie e sono preparati. Lo apprezzo molto. Ora sono felice di poter finalmente tornare a casa in un ambiente familiare".

Secondo le prime stime, Walkner sarà operato la prossima settimana, martedì o mercoledì, e dovrà rimanere in ospedale fino a tre settimane. La riabilitazione inizierà subito dopo l'operazione e continuerà presso il Red Bull APC di Thalgau dopo il ricovero a Graz.

"Mi rendo conto di quanto sia importante non solo per il processo di guarigione, ma soprattutto per la mia testa, avere intorno a me persone positive. I miei colleghi della KTM verranno a trovarmi anche oggi per un po' di chiacchiere prima di tornare a casa con una buona sensazione", ha sorriso Walkner. "Sono incredibilmente grato che tante persone stiano facendo così tanto per me. Anche sul luogo dell'incidente, il team KTM, con il capo squadra Andi Hölzl, i miei colleghi e il mio meccanico si sono presi cura di me e hanno fatto tutto bene al 100%. La catena di soccorso ha funzionato perfettamente".