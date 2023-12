Matthias Walkner (KTM) com certeza: "O regresso é possível"

O acidente de Matthias Walkner durante os treinos nos EUA não podia ter sido mais infeliz. A tíbia e o perónio esquerdos foram partidos várias vezes, bem como uma fratura cominutiva complexa na articulação superior do tornozelo. Como as fracturas eram parcialmente abertas, havia um elevado risco de infeção. Há uma semana, na terça-feira, o homem de 37 anos foi submetido a duas operações no Centro Médico Regional do Deserto para estabilizar a perna ferida com um fixador.

A continuação do tratamento terá lugar na Áustria. Na quinta-feira à tarde, Walkner aterrará em Graz numa ambulância a jato e será levado para o "UVA Accident Hospital Styria". Aí, o piloto da KTM será tratado por uma equipa de especialistas liderada por Prim. MR Dr. Michael Plecko, Dr. Günter Kohrgruber e o especialista em joelhos Dr. Jürgen Mandl. Depois de analisar as radiografias, a equipa está confiante de que a grave lesão não significa necessariamente o fim da carreira de Walkner.

"Estou bem ciente da gravidade da lesão, será um caminho muito longo, com muitos altos e baixos", suspirou o vencedor do Dakar de 2018 "Mas com uma grande equipa à minha volta, sei que o caminho de volta não é impossível. Tenho um bom pressentimento em relação à equipa médica de Graz e tenho a certeza de que é a decisão certa fazer a operação lá. Todos estão muito empenhados, já estudaram as minhas radiografias e estão preparados. Fico muito agradecido por isso. Agora estou feliz por poder finalmente regressar a casa, a um ambiente familiar."

De acordo com as primeiras estimativas, Walkner será operado na próxima semana, na terça ou quarta-feira, e terá de permanecer no hospital até três semanas. A reabilitação começará imediatamente após a operação e continuará no Red Bull APC em Thalgau após a sua hospitalização em Graz.

"Apercebi-me de como é importante não só para o processo de cura, mas acima de tudo para a minha cabeça, ter pessoas positivas à minha volta. Os meus colegas da KTM vêm visitar-me hoje para uma pequena conversa antes de regressar a casa com uma boa sensação", sorriu Walkner. "Estou incrivelmente grato por tantas pessoas estarem a fazer tanto por mim. Mesmo no local do acidente, a equipa da KTM, o chefe de equipa Andi Hölzl, os meus colegas e o meu mecânico cuidaram bem de mim e fizeram tudo a 100 por cento. A cadeia de salvamento funcionou na perfeição".