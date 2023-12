Red Bull KTM, ¿un outsider en el Dakar 2024?

Debido a la grave lesión de Matthias Walkner, Red Bull KTM solo competirá con dos pilotos en el Rally Dakar 2024. Pero este no es el único contratiempo para la fábrica de Mattighofen.

Incluso antes del inicio oficial de la 46ª edición del Dakar, hay emoción en el campamento Red Bull KTM. El campo de entrenamiento en Estados Unidos resultó ser un error, y de los tres pilotos sólo Toby Price sobrevivió entero a la preparación. Price aspira a otro resultado destacado en su décima participación en el Dakar.



"Es mi décima participación en la general y la novena con el equipo KTM. He conseguido dos victorias, un segundo y tres terceros puestos. Sería fantástico conseguir otra victoria en mi décimo intento", especuló el piloto de 36 años. "El Dakar no se parece a ninguna otra carrera. Por supuesto, el pilotaje es duro, divertido y agotador, pero me encanta la forma en que todo el mundo se une para completar la carrera. Estoy en buena forma física y la moto es buena, definitivamente estamos listos para competir en el Dakar 2024."

Las cosas no pintan tan bien para el resto del equipo. La desafortunada caída de Matthias Walkner en Estados Unidos dejó al austriaco fuera de combate durante meses, y el piloto de 37 años decidió a veces retirarse tras una serie de lesiones. Y después de que la temporada de Kevin Benavides ya se viera empañada por las lesiones, el ganador del Dakar 2023 también se estrelló durante la preparación y se lesionó la pierna izquierda, pero se supone que el argentino volverá a estar en forma a tiempo.



"El Dakar lo es todo para mí. Este año fue especial porque gané con KTM y tuve el honor de luchar hasta el final con mi compañero de equipo. El resto del año ha sido muy duro", suspira Benavides. "Después de mi victoria en el Dakar estaba lleno de confianza, pero después de eso, cuando me rompí el muslo al principio de la temporada y más tarde la muñeca, apenas tuve tiempo sobre la moto. Entre bastidores, entrené todo lo que pude para recuperar mi forma física y mi fuerza mental, pero sin duda fue un año difícil".

A pesar del debilitamiento de KTM, no hay que olvidar que otros fuertes equipos del Pierer Mobility Group, GASGAS y Husqvarna, participarán en el rally más duro y unirán sus fuerzas contra la potente alineación de Honda, compuesta por seis pilotos oficiales.



"Tenemos muchas ganas de correr el Dakar: las motos están listas y técnicamente estamos bien preparados", declaró Andreas Hölzl, director del equipo. "Toby está muy motivado. Ha hecho una gran temporada 2023 y está en buena forma, bien entrenado y totalmente centrado en el Dakar. Aunque Kevin todavía no está al 100% después de su pequeño accidente, también tiene la vista puesta en el éxito del Dakar. Está confiado y debería estar casi al completo para el inicio de la carrera en enero".