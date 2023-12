Red Bull KTM, un outsider au Dakar 2024 ?

Avant même le début officiel de la 46e édition du Dakar, l'excitation règne déjà dans le camp de Red Bull KTM. Le camp d'entraînement aux Etats-Unis s'est avéré être une erreur, et sur les trois pilotes, seul Toby Price est sorti indemne de la préparation. Pour sa dixième participation au Dakar, Price vise un nouveau résultat de premier plan.



"C'est ma dixième participation au total et ma neuvième pour l'équipe d'usine KTM. J'ai remporté deux victoires, une deuxième place et trois troisièmes places - ce serait formidable de remporter une nouvelle victoire lors de ma dixième tentative", a spéculé le pilote de 36 ans. "Le Dakar ne ressemble à aucune autre course. Bien sûr, conduire est un travail difficile, amusant et épuisant, mais j'aime la façon dont tout le monde se rassemble pour faire la course. Je suis en bonne condition physique et la moto est bonne - nous sommes définitivement prêts à participer au Dakar 2024".

Pour le reste de l'équipe, les choses se présentent moins bien. Suite à la malheureuse chute de Matthias Walkner aux Etats-Unis, l'Autrichien est absent pendant des mois, et le pilote de 37 ans décide parfois de prendre sa retraite après une série de blessures. Et après que la saison de Kevin Benavides ait été gâchée par des blessures, le vainqueur du Dakar 2023 a également chuté lors de la préparation et s'est blessé à la jambe gauche, mais on s'attend à ce que l'Argentin soit rétabli à temps.



"Le Dakar représente tout pour moi. Cette année a été spéciale parce que j'ai gagné avec KTM et que j'ai eu l'honneur de me battre jusqu'au bout avec mon coéquipier. Le reste de cette année a été vraiment difficile", a soupiré Benavides. "Après ma victoire au Dakar, j'étais plein de confiance, mais après, quand je me suis cassé le fémur en début de saison, et plus tard le poignet, je n'ai pas eu beaucoup de temps sur la moto. En coulisses, je me suis entraîné aussi dur que possible pour reconstruire ma forme physique et ma force mentale, mais c'était certainement une année difficile".

Malgré l'affaiblissement de KTM, il ne faut pas oublier qu'avec GASGAS et Husqvarna, d'autres puissantes équipes du Pierer Mobility Group participeront au rallye le plus difficile et s'opposeront ensemble à la puissante formation Honda composée de six pilotes d'usine.



"Nous sommes très heureux de participer au Dakar - les motos sont prêtes à partir et nous sommes bien préparés techniquement", a déclaré le manager de l'équipe Andreas Hölzl. "Toby est extrêmement motivé. Il a eu une saison 2023 solide et il est en bonne forme, bien entraîné et totalement concentré sur le Dakar. Même si Kevin n'est pas encore à 100 % après sa petite chute, il a également le succès du Dakar en ligne de mire. Il est confiant et devrait être presque en pleine forme pour le départ de la course en janvier".