Red Bull KTM è solo un outsider alla Dakar 2024?

Anche prima dell'inizio ufficiale della 46ª edizione della Dakar, c'è fermento nel campo della Red Bull KTM. Il ritiro negli Stati Uniti si è rivelato un errore e dei tre piloti solo Toby Price è sopravvissuto alla preparazione tutto intero. Price punta a un altro risultato di rilievo nella sua decima partecipazione alla Dakar.



"La mia decima partecipazione assoluta e la nona per il team KTM works. Ho ottenuto due vittorie, un secondo e tre terzi posti: sarebbe fantastico conquistare un'altra vittoria al mio decimo tentativo", ha ipotizzato il 36enne. "La Dakar non è una gara come le altre. Naturalmente la corsa è un lavoro duro, divertente ed estenuante, ma mi piace il modo in cui tutti si uniscono per portare a termine la gara. Sono in buona forma fisica e la moto è a posto: siamo sicuramente pronti a competere alla Dakar 2024".

Le cose sembrano meno buone per il resto della squadra. Lo sfortunato incidente di Matthias Walkner negli Stati Uniti ha messo fuori gioco l'austriaco per mesi, mentre il 37enne ha talvolta deciso di ritirarsi dopo una serie di infortuni. E dopo che la stagione di Kevin Benavides era già stata funestata dagli infortuni, anche il vincitore della Dakar 2023 è caduto durante la preparazione e si è infortunato alla gamba sinistra, ma si presume che l'argentino sarà di nuovo in forma in tempo.



"La Dakar significa tutto per me. Quest'anno è stato speciale perché ho vinto con KTM e ho avuto l'onore di lottare fino alla fine con il mio compagno di squadra. Il resto dell'anno è stato davvero duro", ha sospirato Benavides. "Dopo la vittoria alla Dakar ero pieno di fiducia, ma poi, quando mi sono rotto la coscia all'inizio della stagione e poi il polso, non ho avuto quasi più tempo per la moto. Dietro le quinte, mi sono allenato il più possibile per ricostruire la mia forma fisica e la mia forza mentale, ma è stato sicuramente un anno difficile".

Nonostante l'indebolimento di KTM, non bisogna dimenticare che altri forti team del Gruppo Pierer Mobility, GASGAS e Husqvarna, parteciperanno al rally più duro e uniranno le forze contro la forte formazione Honda composta da sei piloti ufficiali.



"Non vediamo l'ora di partecipare alla Dakar: le moto sono pronte e tecnicamente siamo ben preparati", ha dichiarato il Team Manager Andreas Hölzl. "Toby è molto motivato. Ha avuto un'ottima stagione 2023 ed è in buona forma, ben allenato e pienamente concentrato sulla Dakar. Sebbene Kevin non sia ancora al 100 per cento dopo il piccolo incidente, anche lui punta con decisione al successo della Dakar. È fiducioso e dovrebbe essere quasi completamente in forma per l'inizio della gara a gennaio".