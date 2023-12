A Red Bull KTM é apenas um outsider no Dakar 2024?

Mesmo antes do arranque oficial da 46ª edição do Dakar, há muita emoção no acampamento da Red Bull KTM. O campo de treinos nos EUA provou ser um erro e, dos três pilotos, apenas Toby Price sobreviveu inteiro à preparação. Price tem como objetivo outro resultado de topo na sua décima participação no Dakar.



"A minha décima participação na geral e a minha nona participação pela equipa de trabalho da KTM. Já tive duas vitórias, um segundo e três terceiros lugares - seria ótimo conseguir outra vitória na minha décima tentativa," especulou o piloto de 36 anos. "O Dakar é como nenhuma outra corrida. Claro que a condução é um trabalho árduo, divertido e cansativo, mas adoro a forma como todos se juntam para completar a corrida. Estou em boa forma física e a mota é boa - estamos definitivamente prontos para competir no Dakar 2024."

As coisas não parecem tão boas para o resto da equipa. O infeliz acidente de Matthias Walkner nos EUA fez com que o austríaco ficasse de fora durante meses e, por vezes, o piloto de 37 anos decidiu retirar-se após uma série de lesões. E depois que a temporada de Kevin Benavides já estava marcada por lesões, o vencedor do Dakar 2023 também caiu durante a preparação e machucou a perna esquerda, mas presume-se que o argentino estará em forma novamente a tempo.



"O Dakar significa tudo para mim. Este ano foi especial porque ganhei com a KTM e tive a honra de lutar até ao fim com o meu colega de equipa. O resto do ano foi muito difícil", suspirou Benavides. "Depois da minha vitória no Dakar, estava cheio de confiança, mas depois disso, quando parti a coxa no início da época e mais tarde o pulso, quase não tive tempo para andar na mota. Nos bastidores, treinei o mais que pude para recuperar a minha condição física e força mental, mas foi um ano difícil, sem dúvida."

Apesar do enfraquecimento da KTM, não deve ser esquecido que outras equipas fortes do Pierer Mobility Group, GASGAS e Husqvarna, vão participar no rali mais difícil e vão unir forças contra a forte formação da Honda com seis pilotos de fábrica.



"Estamos realmente ansiosos pelo Dakar - as motos estão prontas para partir e tecnicamente estamos bem preparados," disse o Diretor de Equipa Andreas Hölzl. "Toby está extremamente motivado. Ele teve uma forte temporada de 2023 e está em boa forma, bem treinado e totalmente focado no Dakar. Embora Kevin ainda não esteja a 100 por cento após o seu pequeno acidente, ele também tem os olhos firmemente postos no sucesso do Dakar. Está confiante e deverá estar quase totalmente apto no início da corrida em janeiro".