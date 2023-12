Husqvarna con el Campeón del Mundo de Rallyes para el Dakar 2024

Tras separarse de Skyler Howes en junio, Husqvarna decidió no fichar a un sucesor. Sin embargo, con Luciano Benavides, el equipo de fábrica perteneciente al Pierer Mobility Group celebró la conquista del Campeonato del Mundo de Rally Raid 2023. El argentino se encuentra en plena forma y está listo para brillar también en el Rally Dakar.

Para prepararse para el rally más duro, Benavides se entrenó con sus compañeros del Grupo en Estados Unidos, donde Matthias Walkner (Red Bull KTM) resultó gravemente herido en un accidente y se perderá la quinta edición del Dakar en Arabia Saudí. El piloto de 28 años ganó tres etapas este año y terminó sexto en la clasificación general. Inspirado por su victoria en el título, Benavides quiere al menos estar en el podio en 2024.

"Tenía 14 años cuando me di cuenta de que quería ser piloto del Dakar. Recuerdo haber visto el Dakar en Salta. Fue una locura ver a los mejores pilotos correr tan cerca de mi casa. Por aquel entonces todavía corría en enduro y recuerdo que quería correr algún día en rally, y ahora estoy aquí", explica Benavides. "El Dakar es una aventura en la que tienes que estar preparado para todo: feliz, triste, cansado, hambriento... Algunos días no quieres correr y las emociones suben y bajan. Pero cuando te sientes bien, quieres volver. Experimentas y sientes tantas cosas en un solo Dakar que tardarías 10 años en asimilarlo de otra forma. Es una carrera que te hace mejor persona tanto física como mentalmente".

Benavides rebosa confianza. "El Dakar del año pasado me demostró que tengo lo que hay que tener para ganar. Ganar la sexta etapa cambió mi mentalidad y mi visión de la carrera y me confirmó que mi sueño es ganar el Dakar. Me despierto todos los días pensando en ello. Haré todo lo posible para realizar mi sueño, porque es algo para lo que me he estado preparando toda mi vida".

El Rally Dakar comienza el 5 de enero en la ciudad de AlUla. La edición de este año de la prueba de 14 etapas presentará a los pilotos numerosos retos nuevos, especialmente en forma de la etapa de 48 horas, una etapa maratón de nuevo diseño.