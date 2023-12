Husqvarna avec le champion du monde des rallyes pour le Dakar 2024

Après s'être séparé de Skyler Howes en juin, Husqvarna a renoncé à engager un successeur. Avec Luciano Benavides, l'équipe d'usine appartenant au Pierer Mobility Group a toutefois fêté la victoire du championnat du monde de rallye-raid 2023. L'Argentin est en pleine forme et prêt à briller également au Rallye Dakar.

Pour se préparer au rallye le plus difficile, Benavides s'est entraîné avec ses collègues du groupe aux Etats-Unis, où Matthias Walkner (Red Bull KTM) s'est gravement blessé lors d'une chute et sera absent de la cinquième édition du Dakar en Arabie Saoudite. Cette année, le pilote de 28 ans a remporté trois étapes et s'est classé sixième au classement général. Inspiré par son titre, Benavides souhaite au moins monter sur le podium en 2024.

"J'avais 14 ans lorsque j'ai réalisé que je voulais devenir un coureur du Dakar. Je me souviens d'avoir vu le Dakar à Salta. C'était une expérience folle de voir tous les meilleurs pilotes courir si près de chez moi. A l'époque, je faisais de l'enduro et je me souviens qu'un jour je voulais faire du rallye - et maintenant je suis là", a déclaré Benavides. "Le Dakar est une aventure où il faut être prêt à tout - heureux, triste, fatigué, affamé - certains jours, on ne veut tout simplement plus rouler et les émotions montent et descendent. Mais quand on se sent bien, on a envie d'y retourner. Sur un seul Dakar, on vit tellement de choses et on ressent tellement de choses qu'il faudrait dix ans pour assimiler tout cela d'une autre manière. C'est une course qui fait de toi une meilleure personne, tant physiquement que mentalement".

Benavides déborde de confiance en lui. "Le Dakar de l'année dernière m'a montré que j'avais l'étoffe pour gagner. La victoire lors de la sixième étape a changé mon opinion et ma vision de la course et m'a confirmé que mon rêve était de devenir vainqueur du Dakar. Chaque jour, je me réveille en y pensant ! Je vais faire de mon mieux pour réaliser mon rêve, car c'est quelque chose pour lequel je me suis préparé toute ma vie".

Le Rallye Dakar débutera le 5 janvier dans la ville d'AlUla. L'édition de cette année, qui compte 14 étapes, présente de nombreux nouveaux défis aux pilotes, notamment sous la forme de l'étape des 48 heures, une étape marathon revisitée.