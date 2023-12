Husqvarna con il campione del mondo di rally per la Dakar 2024

Dopo la separazione da Skyler Howes a giugno, Husqvarna ha deciso di non firmare un successore. Tuttavia, con Luciano Benavides, il factory team del Gruppo Pierer Mobility ha festeggiato la vittoria del Campionato del Mondo Rally Raid 2023. L'argentino è in piena forma ed è pronto a brillare anche al Rally Dakar.

Per prepararsi al rally più duro, Benavides si è allenato con i colleghi del Gruppo negli Stati Uniti, dove Matthias Walkner (Red Bull KTM) è rimasto gravemente ferito in un incidente e salterà la quinta edizione della Dakar in Arabia Saudita. Il 28enne ha vinto tre tappe quest'anno ed è arrivato sesto nella classifica generale. Ispirato dalla vittoria del titolo, Benavides vuole almeno salire sul podio nel 2024.

"Avevo 14 anni quando ho capito che volevo diventare un pilota della Dakar. Ricordo di aver guardato la Dakar a Salta. È stata un'esperienza pazzesca vedere tutti i migliori piloti correre così vicino a casa mia. All'epoca correvo ancora con l'enduro e ricordo che un giorno avrei voluto correre nei rally, e ora sono qui", ha detto Benavides. "La Dakar è un'avventura in cui devi essere pronto a tutto: felice, triste, stanco, affamato... Alcuni giorni non hai voglia di correre e le emozioni vanno su e giù. Ma quando ti senti bene, vuoi tornare lì. In una sola Dakar si vivono così tante esperienze e si provano così tante sensazioni che ci vorrebbero 10 anni per elaborarle in un altro modo. È una gara che ti rende una persona migliore sia fisicamente che mentalmente".

Benavides è pieno di fiducia. "La Dakar dell'anno scorso mi ha dimostrato che ho le carte in regola per vincere. Vincere la sesta tappa ha cambiato la mia mente e la mia visione delle corse e mi ha confermato che il mio sogno è vincere la Dakar. Mi sveglio ogni giorno pensando a questo! Farò del mio meglio per realizzare il mio sogno, perché è qualcosa per cui mi sono preparato per tutta la vita".

Il Rally Dakar inizia il 5 gennaio nella città di AlUla. L'edizione di quest'anno dell'evento in 14 tappe presenterà ai piloti numerose nuove sfide, in particolare la tappa di 48 ore, una tappa maratona di nuova concezione.