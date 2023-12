Husqvarna com o Campeão do Mundo de Ralis para o Dakar 2024

A equipa Husqvarna Factory Racing só vai competir no Dakar de 2024 com Luciano Benavides, mas ainda pode estar confiante para a 46ª edição do rali mais difícil.

Depois de se separar de Skyler Howes em junho, a Husqvarna decidiu não contratar um sucessor. No entanto, com Luciano Benavides, a equipa de fábrica pertencente ao Pierer Mobility Group celebrou a vitória no Campeonato do Mundo de Rally Raid de 2023. O argentino está em grande forma e está pronto para brilhar também no Rally Dakar.

Para se preparar para o rali mais difícil, Benavides treinou com os seus colegas do Grupo nos EUA, onde Matthias Walkner (Red Bull KTM) ficou gravemente ferido num acidente e vai falhar a quinta edição do Dakar na Arábia Saudita. O piloto de 28 anos venceu três etapas este ano e terminou em sexto lugar na classificação geral. Inspirado pela conquista do título, Benavides quer pelo menos estar no pódio em 2024.

"Tinha 14 anos quando percebi que queria ser um piloto do Dakar. Lembro-me de ver o Dakar em Salta. Foi uma experiência louca ver todos os pilotos de topo a correr tão perto da minha casa. Nessa altura ainda andava de enduro e lembro-me de querer andar de rali um dia - e agora estou aqui," disse Benavides. "O Dakar é uma aventura em que temos de estar preparados para tudo - felizes, tristes, cansados, com fome - há dias em que não queremos correr e as emoções sobem e descem. Mas quando nos sentimos bem, queremos voltar para lá. Vive-se tanto e sente-se tanto num único Dakar que seriam precisos 10 anos para processar tudo de outra forma. É uma corrida que nos torna uma pessoa melhor, tanto física como mentalmente."

Benavides está a transbordar de confiança. "O Dakar do ano passado mostrou-me que tenho o que é preciso para ganhar. Ganhar a sexta etapa mudou a minha mente e a minha visão das corridas e confirmou-me que o meu sonho é ganhar o Dakar. Acordo todos os dias a pensar nisso! Vou dar o meu melhor para realizar o meu sonho, porque isto é algo para que me tenho preparado toda a minha vida."

O Rali Dakar começa a 5 de janeiro na cidade de AlUla. A edição deste ano da prova de 14 etapas irá apresentar aos pilotos inúmeros novos desafios, nomeadamente a etapa de 48 horas, uma nova etapa maratona.