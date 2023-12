Matthias Walkner (KTM): Finalmente a funcionar em Graz

O herói do Red Bull KTM Dakar, Matthias Walkner, recebeu uma visita especial em Graz e está agora muito satisfeito com o facto de os médicos terem finalmente dado luz verde para a primeira operação.

Para Matthias Walkner, hoje, quarta-feira, é um dia muito importante no processo de cura após o seu terrível acidente no deserto californiano. Depois de ter caído de uma saliência de um metro de altura durante um treino, o piloto de Salzburgo sofreu fracturas múltiplas e expostas na tíbia e no perónio esquerdos, bem como uma fratura complexa cominutiva no tornozelo esquerdo.

Uma cirurgia de emergência em Palm Springs e uma nova operação nos EUA salvaram a perna esquerda do natural de Salzburgo, de 37 anos. Depois de ter sido transferido em jato privado para Graz na semana passada, o vencedor do Dakar de 2018 será operado hoje por especialistas no hospital de acidentes.

A equipa de operação é uma equipa experiente liderada pelo Dr. Michael Plecko, OA Dr. Günter Kohrgruber e Dr. Jürgen Mandl. O Diretor de Corrida da KTM, Pit Beirer, também já anunciou que os especialistas terão de fazer algum trabalho de puzzle.

"Após duas semanas de espera extremamente difíceis, chegou hoje o momento. Agora nada impede a operação", disse Walkner com alívio. Pediu aos seus fãs: "Façam figas por mim e enviem-me muita energia positiva!

O Kuchler já pôde desfrutar de uma visita muito especial em Graz. Entre todas as pessoas, a estrela de esqui da Caríntia, Max Franz (34), fez uma visita a "Hiasi". Franz foi submetido a várias operações pelos médicos em Graz, há um ano, depois de ter sofrido ferimentos graves com fracturas expostas em ambas as pernas num acidente de treino em Copper Mountain. Max Franz, de Salzburgo, está a trabalhar no seu regresso, sendo o grande objetivo o Campeonato do Mundo em casa, em Saalbach, em 2025.

Matthias Walkner ainda tem esperança de poder continuar a sua carreira de motociclista após este grave acidente.