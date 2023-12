Una misión complicada: Yael Kadashi corre su primer Dakar

El Rally Dakar 2024 promete ser el más duro de todos los tiempos, ya que no sólo habrá casi 8.000 kilómetros por recorrer, 4.700 de ellos cronometrados, sino que además, por primera vez, la recién definida etapa maratón durará dos días. Con un prólogo, doce etapas y un día de descanso, la 46ª edición del rally más duro se desarrollará a lo largo de 15 días. La salida será el 5 de enero y la llegada el 19 de enero.

Como es habitual, el grupo de participantes en la categoría de motos estará dominado por los hombres, con sólo dos mujeres inscritas: Jane Daniels y Yael Kadashi. Ambas participan por primera vez en un Dakar.

Kadashi tiene el recorrido más corto: es una valiente israelí y ha tomado la decisión consciente de participar en vista de la actual situación de crisis. "Algunos se preguntarán si es el momento adecuado, mientras el Estado de Israel se moviliza para luchar contra Hamás y liberar a los secuestrados", declaró Kadashi en un acto de crowdfunding. "Yo mismo he servido regular y permanentemente como combatiente en una unidad especial, siete miembros de mi familia inmediata han sido reclutados y participan directamente en los combates. Participar en el Dakar a pesar de la preocupación por mis seres queridos es mi contribución. Mostrar al mundo entero lo que pueden conseguir las mujeres en Israel. No hay nada mejor que ganar pilotando una moto en un lugar donde a las mujeres ni siquiera se les permite pilotar: un desafío contra la ola de antisemitismo que recorre el mundo hoy en día. Estoy recaudando dinero para cumplir mi sueño: ser la primera mujer que represente a Israel en el Rally Dakar, ganar y ondear la bandera israelí en el podio de la ceremonia de clausura en Arabia Saudí".

En el pasado, participantes con pasaporte israelí han competido en el Dakar bajo bandera extranjera, incluido el padre de Yael en 2021. "Para mí, no solo sería un triunfo nacional y para las mujeres, también continuaré una historia familiar. Porque el primer israelí que participó y terminó el Rally Dakar hace 30 años fue mi padre Aviv Kadashi. Ahora me toca a mí continuar el legado y escribir mi propia historia", explicó la joven. "Lo primero que me dijo mi padre fue: '¿Por qué quieres hacer esto? ¿Sabes lo duro que es? Esa es la razón por la que quiero hacerlo. Quiero demostrárselo a él también, pero primero quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo y que quiero hacerlo. Hace tres años participé en mi primera competición de rally raid. Desde el principio tuve claro que esa era mi nueva misión. El Dakar representa todos los límites que puedo alcanzar para mí y una causa que es más grande que yo. Soy demasiado ambicioso para pensar sólo en la llegada. Espero conseguir un buen resultado".

Kadashi demostró sus habilidades como la mejor mujer en el 15º puesto de la general en el Desert Challenge de Marruecos. En el Dakar, pilotará una GASGAS en el equipo Nomade Racing.