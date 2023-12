Mission délicate : Yael Kadashi participe à son premier Dakar

Étant l'une des deux seules femmes à participer au Rallye Dakar 2024, Yael Kadashi fait déjà figure d'exception. En raison de ses origines israéliennes, elle l'est bien plus lors de la cinquième édition en Arabie saoudite.

Le Rallye Dakar 2024 promet d'être le plus difficile de tous, car non seulement il faudra parcourir près de 8000 km, dont 4700 km en temps compensé, mais l'étape marathon nouvellement définie se déroulera pour la première fois sur deux jours. Avec un prologue, douze étapes et un jour de repos, la 46e édition du rallye le plus difficile se déroule donc sur 15 jours. Le coup d'envoi sera donné le 5 janvier et l'arrivée sera jugée le 19 janvier.

Comme d'habitude, la catégorie moto est dominée par les hommes. Seules deux femmes, Jane Daniels et Yael Kadashi, se sont inscrites. Toutes deux participent pour la première fois à un Dakar.

C'est Kadashi qui a fait le plus court voyage - c'est une Israélienne courageuse qui a délibérément décidé de participer au vu de la situation de crise actuelle. "Certains se demanderont si c'est le bon moment, alors que l'État d'Israël se mobilise pour lutter contre le Hamas et libérer les personnes enlevées", a raconté Kadashi lors d'un crowdfunding. "J'ai moi-même servi régulièrement et durablement comme combattant dans une unité spéciale, sept membres de ma famille proche ont été enrôlés et participent directement aux combats. Malgré l'inquiétude pour mes proches, participer au Dakar est ma contribution. A savoir, montrer au monde entier ce que les femmes peuvent accomplir en Israël. Il n'y a rien de mieux que de gagner en conduisant une moto dans un endroit où les femmes n'ont même pas le droit de conduire - un défi contre la vague d'antisémitisme qui balaye le monde aujourd'hui. Je collecte des fonds pour réaliser mon rêve - être la première femme à représenter Israël au Rallye Dakar, gagner et hisser le drapeau israélien sur le podium lors de la cérémonie de clôture en Arabie saoudite !"

Par le passé, des participants avec un passeport israélien ont pris le départ du Dakar sous un drapeau étranger, notamment le père de Yael en 2021. "Pour moi, ce ne serait pas seulement un triomphe national et un triomphe pour les femmes, je vais aussi poursuivre une histoire familiale. En effet, le premier Israélien à avoir participé et terminé le Rallye Dakar il y a 30 ans était mon père, Aviv Kadashi. C'est maintenant à mon tour de perpétuer l'héritage et d'écrire ma propre histoire", a expliqué la jeune femme. "La première chose que mon père m'a dite, c'est : pourquoi veux-tu faire ça ? Tu sais à quel point c'est dur ? C'est la raison pour laquelle je veux le faire. Je veux aussi le lui prouver, mais je veux d'abord me prouver à moi-même que je peux le faire et que je le veux. Il y a trois ans, j'ai participé à ma première compétition de rallye-raid. Dès le début, il était clair que c'était ma nouvelle mission. Le Dakar représente toutes les limites que je peux atteindre pour moi-même et pour une cause qui est plus grande que moi. Je suis trop ambitieux pour ne penser qu'à l'objectif. J'espère obtenir un bon résultat".

Kadashi a démontré ses capacités en se classant meilleure femme à la 15e place du classement général du Maroc Desert Challenge ! Pour le Dakar, elle conduit un GASGAS dans l'équipe Nomade Racing.