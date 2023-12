In una missione difficile: Yael Kadashi guida la sua prima Dakar

Il Rally Dakar 2024 promette di essere il più duro di sempre: non solo ci saranno quasi 8.000 chilometri da percorrere, di cui 4.700 cronometrati, ma per la prima volta la nuova tappa maratona durerà due giorni. Con un prologo, dodici tappe e un giorno di riposo, la 46ª edizione del rally più duro si svolgerà quindi in 15 giorni. La partenza è prevista per il 5 gennaio e l'arrivo per il 19 gennaio.

Come di consueto, il campo dei partecipanti nella categoria moto sarà dominato dagli uomini, con solo due donne - Jane Daniels e Yael Kadashi - che si sono iscritte. Entrambe partecipano per la prima volta a una Dakar.

Kadashi ha il percorso più breve: è un'israeliana coraggiosa e ha deciso consapevolmente di partecipare in considerazione dell'attuale situazione di crisi. "Alcuni si chiederanno se questo sia il momento giusto, mentre lo Stato di Israele si mobilita per combattere Hamas e liberare i rapiti", ha dichiarato Kadashi durante un evento di crowdfunding. "Io stesso ho prestato servizio regolare e permanente come combattente in un'unità speciale, sette membri della mia famiglia sono stati arruolati e partecipano direttamente ai combattimenti. Partecipare alla Dakar nonostante le preoccupazioni per i miei cari è il mio contributo. Mostrare al mondo intero cosa possono fare le donne in Israele. Non c'è niente di meglio che vincere guidando una moto in un luogo in cui alle donne non è nemmeno permesso guidare - una sfida contro l'ondata di antisemitismo che sta attraversando il mondo oggi. Sto raccogliendo fondi per realizzare il mio sogno: essere la prima donna a rappresentare Israele al Rally Dakar, vincere e sventolare la bandiera israeliana sul podio della cerimonia di chiusura in Arabia Saudita!".

In passato, i partecipanti con passaporto israeliano hanno gareggiato alla Dakar sotto una bandiera straniera, come il padre di Yael nel 2021. "Per me non sarebbe solo un trionfo nazionale e femminile, ma continuerei anche una storia di famiglia. Perché il primo israeliano a partecipare e concludere il Rally Dakar, 30 anni fa, è stato mio padre Aviv Kadashi. Ora tocca a me continuare l'eredità e scrivere la mia storia", ha spiegato la giovane donna. La prima cosa che mi ha detto mio padre è stata: "Perché vuoi farlo? Sai quanto è difficile? Questo è il motivo per cui voglio farlo. Voglio dimostrarlo anche a lui, ma prima voglio dimostrare a me stessa che posso e voglio farlo. Tre anni fa ho partecipato alla mia prima gara di rally raid. È stato chiaro fin dall'inizio che questa era la mia nuova missione. La Dakar rappresenta tutti i limiti che posso raggiungere per me stesso e per una causa che è più grande di me. Sono troppo ambizioso per pensare solo al traguardo. Spero di ottenere un buon risultato".

Kadashi ha dimostrato di essere la migliore donna con il 15° posto assoluto al Morocco Desert Challenge! Alla Dakar, sarà in sella a un GASGAS nel team Nomade Racing.