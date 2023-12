Numa missão complicada: Yael Kadashi conduz o seu primeiro Dakar

Sendo uma das duas únicas mulheres presentes no Rali Dakar 2024, Yael Kadashi é já uma exceção. Devido à sua origem israelita, ela é muito mais do que isso na quinta edição na Arábia Saudita.

O Rali Dakar 2024 promete ser o mais difícil de sempre, pois não só haverá quase 8.000 quilómetros para percorrer, 4.700 dos quais serão cronometrados, como a recém-definida etapa maratona também durará dois dias pela primeira vez. Com um prólogo, doze etapas e um dia de repouso, a 46ª edição do rali mais duro do mundo desenrolar-se-á, portanto, ao longo de 15 dias. A partida é dada a 5 de janeiro e a chegada a 19 de janeiro.

Como é habitual, o campo de participantes na categoria motos será dominado pelos homens, tendo-se inscrito apenas duas mulheres, Jane Daniels e Yael Kadashi. Ambas estão a competir num Dakar pela primeira vez.

Kadashi tem a viagem mais curta - é uma israelita corajosa e tomou a decisão consciente de participar, tendo em conta a atual situação de crise. "Alguns perguntarão se este é o momento certo, enquanto o Estado de Israel se mobiliza para combater o Hamas e libertar os raptados", disse Kadashi num evento de crowdfunding. "Eu próprio servi regular e permanentemente como combatente numa unidade especial, sete membros da minha família direta foram recrutados e estão a participar diretamente nos combates. Participar no Dakar, apesar das minhas preocupações com os meus entes queridos, é o meu contributo. Mostrar ao mundo inteiro o que as mulheres em Israel podem alcançar. Não há nada melhor do que vencer, conduzindo uma mota num local onde as mulheres nem sequer são autorizadas a conduzir - um desafio contra a onda de antissemitismo que está a varrer o mundo atualmente. Estou a angariar fundos para realizar o meu sonho - ser a primeira mulher a representar Israel no Rali Dakar, vencer e hastear a bandeira israelita no pódio da cerimónia de encerramento na Arábia Saudita!"

No passado, os participantes com passaporte israelita competiram no Dakar sob uma bandeira estrangeira, incluindo o pai de Yael em 2021. "Para mim, não seria apenas um triunfo nacional e feminino, mas também continuaria uma história de família. Porque o primeiro israelita a participar e a terminar o Rali Dakar, há 30 anos, foi o meu pai Aviv Kadashi. Agora é a minha vez de continuar o legado e escrever a minha própria história", explicou a jovem. "A primeira coisa que o meu pai me disse foi: 'Porque é que queres fazer isto? Sabes como é difícil? É por isso que o quero fazer. Também lhe quero provar isso, mas primeiro quero provar a mim própria que sou capaz e que o quero fazer. Há três anos, participei na minha primeira competição de rally raid. Ficou claro desde o início que esta era a minha nova missão. O Dakar representa todos os limites que posso alcançar para mim próprio e uma causa que é maior do que eu. Sou demasiado ambicioso para pensar apenas na chegada. Espero conseguir um bom resultado".

Kadashi provou as suas capacidades como a melhor mulher em 15º lugar na geral no Morocco Desert Challenge! No Dakar, ela vai pilotar um GASGAS na equipa Nomade Racing.