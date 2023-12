Hero: ¿Ha llegado el momento de conseguir la primera victoria en el Dakar?

Hero Motorsport es el único equipo indio en el Dakar 2024, con cuatro pilotos que compiten en el equipo de trabajo organizado por Speedbrain. La nueva figura es el español Joan Barreda, uno de los pilotos más rápidos de la historia del Dakar, con 30 victorias de etapa en 13 participaciones. Si el piloto de 40 años se libra de caídas y lesiones, sigue siendo candidato a una de las primeras posiciones, e incluso se puede confiar en que gane. Barreda regresa tras una larga recuperación después de romperse una vértebra durante el Dakar de este año.

"La novena etapa era la más importante y quizás ataqué demasiado. Estaba en una buena posición. Había muchas dunas cortadas en la primera parte de la etapa. He saltado de una pequeña duna a otra, y diez metros después había una gran duna cortada. Me golpeé contra el asiento y me rompí una vértebra", dijo el español. "Hero me ofreció un proyecto bonito y emocionante. Sobre todo porque quieren que dirija el desarrollo de la moto y la navegación de cara al futuro, que es lo que más me ilusiona. Hemos hecho muchas pruebas en Namibia, España, Marruecos y Estados Unidos para hacer muchos kilómetros con esta moto. La moto ya ha demostrado que es competitiva y voy al Dakar con mucha ilusión y motivación".

El mejor piloto Hero en el Campeonato del Mundo de Rally Raid 2023 fue Ross Branch, en cuarta posición de la general. El de Botsuana afronta su segundo Dakar con el fabricante indio. El piloto más veterano del equipo es Joaquim Rodrigues. El piloto portugués estuvo lesionado durante gran parte de la temporada, lo que le hace estar aún más motivado. Rodrigues consiguió la primera victoria de etapa para Hero en 2021.

Sebastian Bühler, que vive en Portugal, completa la potente alineación de Hero. El piloto de Duisburgo ha demostrado ser un piloto fiable en anteriores Dakar y este año se le escapó por poco una victoria de etapa.

"Aunque mi resultado global no fue el que esperaba, hubo algunos aspectos muy positivos y mi velocidad fue buena, como demostré con mi mejor resultado de etapa. Si no hubiera perdido tanto tiempo el año pasado por un problema de gasolina, habría terminado en octava posición. Ese es exactamente mi objetivo para 2024, terminar entre los 10 primeros", declaró el alemán. "Después del Dakar, pudimos correr todo el W2RC, donde probé algunas cosas en la moto. Las carreras son siempre la mejor manera de probar, pero no siempre son buenas en términos de resultados. Pero lo más importante para mí es que la moto es cada vez mejor. El equipo ha trabajado muy duro y ahora tenemos una moto con la que podemos ganar".





