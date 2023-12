Hero : le temps est-il venu de remporter le Dakar pour la première fois ?

Hero Motorsport est la seule équipe indienne à participer au Dakar 2024, quatre pilotes s'alignent pour l'équipe d'usine organisée par Speedbrain. La nouvelle figure de proue est l'Espagnol Joan Barreda, l'un des pilotes les plus rapides du Dakar - 30 victoires d'étape en 13 participations au Dakar en témoignent. Si le quadragénaire est épargné par les chutes et les blessures, il est toujours candidat à une place de choix, et on peut même lui faire confiance pour la victoire. Barreda revient après une longue période de convalescence, après s'être cassé une vertèbre lors du Dakar de cette année.

"La neuvième étape était la plus importante et j'ai peut-être trop attaqué. J'étais en bonne position. Dans la première partie de l'étape, il y avait beaucoup de dunes coupées. J'ai sauté d'une petite dune à l'autre, et dix mètres plus tard, il y avait une grosse dune coupée. J'ai heurté le siège et je me suis cassé une vertèbre", a expliqué l'Espagnol. "Hero m'a proposé un beau et passionnant projet. Surtout parce qu'ils veulent que je dirige le développement de la moto et la navigation pour l'avenir, ce dont je me réjouis le plus. Nous avons effectué de nombreux tests en Namibie, en Espagne, au Maroc et aux États-Unis afin d'accumuler beaucoup de kilomètres sur ce vélo. La moto a déjà montré qu'elle était compétitive et j'aborde le Dakar avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation.

Le meilleur pilote Hero du championnat du monde de rallye-raid 2023 a été Ross Branch, quatrième au classement général. Le Botswanais s'attaque à son deuxième Dakar avec le constructeur indien. Le pilote le plus ancien de l'équipe est Joaquim Rodrigues. Le Portugais a été blessé pendant une grande partie de la saison, ce qui le rend d'autant plus motivé. Rodrigues a remporté sa première victoire d'étape pour Hero en 2021.

Sebastian Bühler, qui vit au Portugal, complète la solide équipe de Hero. Le pilote de Duisbourg s'est révélé être un pilote fiable lors des précédents Dakars et a frôlé la victoire d'étape cette année.

"Bien que mon résultat global n'ait pas été celui que j'espérais, il y a eu des aspects très positifs et ma vitesse était bonne, comme je l'ai prouvé avec mon meilleur résultat d'étape. Si je n'avais pas perdu autant de temps l'année dernière à cause d'un problème d'essence, j'aurais terminé 8e. C'est exactement mon objectif pour 2024, un classement dans le top 10", a déclaré l'Allemand. "Après le Dakar, nous avons pu courir l'intégralité du W2RC, où j'ai testé certaines choses sur la moto. Les courses sont toujours le meilleur moyen de tester, mais pas toujours bien en termes de résultats. Mais le plus important pour moi, c'est que la moto continue de s'améliorer. L'équipe a vraiment travaillé dur et nous avons maintenant une moto avec laquelle nous pouvons gagner".





