Hero: I tempi sono maturi per la prima vittoria alla Dakar?

Hero Motorsport è l'unico team indiano alla Dakar 2024, con quattro piloti che gareggiano per il works team organizzato da Speedbrain. La nuova figura di spicco è lo spagnolo Joan Barreda, uno dei più veloci piloti della Dakar di sempre - 30 vittorie di tappa in 13 partecipazioni alla Dakar ne sono la prova. Se il quarantenne sarà risparmiato da cadute e infortuni, è ancora un candidato per una posizione di vertice, e si può anche confidare che vinca. Barreda sta tornando dopo un lungo periodo di recupero dopo essersi rotto una vertebra durante la Dakar di quest'anno.

"La nona tappa era la più importante e forse ho attaccato troppo. Ero in una buona posizione. Nella prima parte della tappa c'erano molte dune tagliate. Sono saltato da una piccola duna all'altra e dieci metri dopo c'era una grande duna tagliata. Ho colpito il sedile e mi sono rotto una vertebra", ha detto lo spagnolo. "Hero mi ha offerto un progetto bello ed emozionante. Soprattutto perché vogliono che sia io a guidare lo sviluppo della moto e la navigazione per il futuro, che è la cosa che più mi preme. Abbiamo fatto molti test in Namibia, Spagna, Marocco e Stati Uniti per fare molti chilometri con questa moto. La moto ha già dimostrato di essere competitiva e andrò alla Dakar con molto entusiasmo e motivazione.

Il miglior pilota Hero nel Campionato del Mondo Rally Raid 2023 è stato Ross Branch, al quarto posto assoluto. Il botswanese affronta la sua seconda Dakar con la casa indiana. Il pilota più longevo del team è Joaquim Rodrigues. Il portoghese è stato infortunato per gran parte della stagione, il che lo rende ancora più motivato. Rodrigues ha ottenuto la prima vittoria di tappa per la Hero nel 2021.

Sebastian Bühler, che vive in Portogallo, completa la forte formazione Hero. Il nativo di Duisburg ha dimostrato di essere un pilota affidabile nelle precedenti Dakar e quest'anno ha mancato di poco la vittoria di tappa.

"Anche se il mio risultato complessivo non è stato quello che speravo, ci sono stati alcuni aspetti molto positivi e la mia velocità era buona, come ho dimostrato con il mio miglior risultato di tappa. Se non avessi perso tanto tempo l'anno scorso per un problema di benzina, avrei concluso all'ottavo posto. Questo è esattamente il mio obiettivo per il 2024, un piazzamento nella top 10", ha dichiarato il tedesco. "Dopo la Dakar, siamo stati in grado di guidare l'intera W2RC, dove ho testato alcune cose sulla moto. Le gare sono sempre il modo migliore per testare, ma non sempre sono positive in termini di risultati. Ma la cosa più importante per me è che la moto sta migliorando sempre di più. La squadra ha lavorato molto duramente e ora abbiamo una moto con cui possiamo vincere".





