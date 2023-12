Hero: Chegou a altura de obter a primeira vitória no Dakar?

A Hero Motorsport está a competir no Dakar pela oitava vez, e a equipa de trabalho está mais forte do que nunca. Com a nova contratação de Joan Barreda, a equipa baseada em Stephanskirchen tem a bordo um vencedor de 30 etapas.

A Hero Motorsport é a única equipa indiana no Dakar 2024, com quatro pilotos a competir pela equipa de trabalho organizada pela Speedbrain. A nova figura de proa é o espanhol Joan Barreda, um dos pilotos mais rápidos de sempre do Dakar - 30 vitórias em etapas em 13 participações no Dakar são prova disso. Se o piloto de 40 anos for poupado a acidentes e lesões, continua a ser um candidato a uma posição de topo e pode até ser considerado um vencedor. Barreda está a regressar depois de uma longa recuperação após ter partido uma vértebra durante o Dakar deste ano.

"A nona etapa era a mais importante e talvez eu tenha atacado demasiado. Estava numa boa posição. Havia muitas dunas cortadas na primeira parte da etapa. Saltei de uma pequena duna para outra e dez metros depois havia uma grande duna cortada. Bati no banco e parti uma vértebra", disse o espanhol. "A Hero ofereceu-me um projeto interessante e excitante. Principalmente porque querem que eu lidere o desenvolvimento da mota e a navegação para o futuro, que é o que mais me interessa. Fizemos muitos testes na Namíbia, Espanha, Marrocos e Estados Unidos para fazer muitos quilómetros com esta moto. A mota já mostrou que é competitiva e eu vou para o Dakar com muito entusiasmo e motivação.

O melhor piloto da Hero no Campeonato do Mundo de Rally Raid 2023 foi Ross Branch, em quarto lugar na geral. O Botswana está a disputar o seu segundo Dakar com o fabricante indiano. O piloto mais antigo da equipa é Joaquim Rodrigues. O piloto português esteve lesionado durante grande parte da época, o que o deixa ainda mais motivado. Rodrigues conquistou a primeira vitória de etapa para a Hero em 2021.

Sebastian Bühler, que vive em Portugal, completa o forte alinhamento da Hero. O nativo de Duisburg provou ser um piloto fiável em Dakars anteriores e perdeu por pouco uma vitória de etapa este ano.

"Embora o meu resultado global não tenha sido o que eu esperava, houve alguns aspectos muito positivos e a minha velocidade foi boa, como provei com o meu melhor resultado na etapa. Se não tivesse perdido tanto tempo no ano passado com um problema de gasolina, teria terminado em 8º lugar. É exatamente esse o meu objetivo para 2024, terminar no top 10", afirmou o alemão. "Depois do Dakar, tivemos a oportunidade de correr todo o W2RC, onde testei algumas coisas na mota. As corridas são sempre a melhor forma de testar, mas nem sempre são boas em termos de resultados. Mas o mais importante para mim é que a moto está a ficar cada vez melhor. A equipa tem trabalhado muito e agora temos uma moto com a qual podemos ganhar."





