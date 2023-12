Sam Sunderland (GASGAS) brûle d'envie de remporter le Dakar

L'année 2022 a été celle de Sam Sunderland. L'Anglais a d'abord remporté le premier Dakar de GASGAS, avant d'être sacré champion du monde de rallye-raid à la fin de l'année. L'apogée a été suivie d'une chute profonde.

Lors du Dakar 2023, le pilote de 34 ans a dû abandonner lors de la première étape après une lourde chute. Il a manqué le désert d'Abu Dhabi après s'être fracturé le bas du péroné droit en sautant une dune lors de la préparation. Après un accident lors de l'étape 2, le rallye Sonora au Mexique s'est également terminé prématurément pour l'homme de 34 ans. Et sur la Desafio Ruta 40 en Argentine et aussi au Maroc, Sunderland a jeté l'éponge prématurément. On peut imaginer l'immense déception du champion du monde !

Déjà après sa première victoire sur KTM en 2017, Sunderland avait dû abandonner lors du Dakar qui avait suivi. "Il semble que le numéro 1 sur la moto ne corresponde pas à mes plans ! D'autres ont connu le même sort", a souri Sunderland, fraîchement motivé. "C'est toujours un défi de courir au plus haut niveau, de tout concilier et de gagner. Si c'était facile, ce ne serait pas aussi respecté ou intéressant. Aussi frustrant que cela puisse être, cela fait aussi partie du processus qui rend les victoires si savoureuses".

Sunderland a surmonté ses blessures et son entourage est également d'accord pour faire un retour en force lors de la 46e édition du rallye le plus difficile, qui débute le 5 janvier. L'Anglais est monté sur le podium à chaque arrivée du Dakar. "Compte tenu de mon record, l'objectif devrait être de franchir la ligne d'arrivée, puis nous devrions être quelque part à proximité - mais je veux absolument remporter un troisième titre", a déclaré Sunderland. "Physiquement, je me sens bien maintenant. Heureusement, j'ai une super équipe autour de moi chez GASGAS. Honnêtement, le Dakar est toujours plus important pour moi que les autres courses. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gloire en jeu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça réveille toujours la flamme en moi".

Le deuxième pilote d'usine GASGAS au Dakar 2024 est l'Australien Daniel Sanders.