Sam Sunderland (GASGAS) è in cerca del trionfo alla Dakar

Il 2022 è stato l'anno di Sam Sunderland. In primo luogo, l'inglese ha ottenuto la prima vittoria GASGAS in una Dakar e, alla fine dell'anno, è stato incoronato Campione del Mondo Rally Raid. L'apice è stato seguito da una profonda caduta.

Il 34enne si è dovuto ritirare durante la prima tappa della Dakar 2023 in seguito a un grave incidente. Ha saltato il deserto di Abu Dhabi dopo aver riportato una frattura al perone inferiore destro saltando una duna durante i preparativi. Dopo un incidente nella seconda tappa, anche il Sonora Rally in Messico si è concluso in anticipo per il 34enne. Anche nel Desafio Ruta 40 in Argentina e in Marocco, Sunderland ha gettato la spugna in anticipo. Come si può immaginare, il campione del mondo era molto deluso!

Dopo la sua prima vittoria su KTM nel 2017, Sunderland ha dovuto ritirarsi dalla Dakar successiva. "Sembra che il numero 1 sulla moto non corrisponda ai miei piani! Altri hanno avuto la stessa esperienza", ha sorriso il neo motivato Sunderland. "È sempre una sfida correre al massimo livello, avere tutto sotto controllo e vincere. Se fosse facile, non sarebbe così rispettato o interessante. Per quanto possa essere frustrante, è anche parte del processo che rende le vittorie così belle".

Sunderland ha superato i suoi infortuni e il suo ambiente è adatto per fare un forte ritorno alla 46ª edizione del rally più duro, che inizia il 5 gennaio. L'inglese è salito sul podio in tutte le edizioni della Dakar. "Considerati i miei precedenti, l'obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare al traguardo e quindi dovremmo essere vicini, ma voglio assolutamente vincere il terzo titolo", ha detto Sunderland. "Fisicamente sto bene. Per fortuna ho una grande squadra intorno a me alla GASGAS. Ad essere sincero, per me la Dakar è sempre più importante di altre gare. Non so se sia perché c'è molta più gloria in gioco o cosa sia, ma sicuramente accende sempre il fuoco in me".

Il secondo pilota GASGAS alla Dakar 2024 è l'australiano Daniel Sanders.