Sam Sunderland (GASGAS) está a arder para o triunfo no Dakar

Campeão do Mundo de Rally Raid e vencedor do Dakar, Sam Sunderland viveu um ano para esquecer em 2023. O piloto da Red Bull GASGAS tem como objetivo o seu regresso à 46ª edição. O fogo está a arder dentro dele.

O ano do rali de 2022 foi o ano de Sam Sunderland. Primeiro, o inglês assegurou a primeira vitória da GASGAS num Dakar e, no final do ano, foi coroado Campeão do Mundo de Rally Raid. O ponto alto foi seguido de uma queda profunda.

O piloto de 34 anos teve de se retirar na primeira etapa do Dakar de 2023 após um grave acidente. Falhou o deserto de Abu Dhabi depois de sofrer uma fratura no perónio inferior direito ao saltar uma duna durante os preparativos. Após um acidente na segunda etapa, o Rali de Sonora, no México, também terminou cedo para o piloto de 34 anos. E no Desafio Ruta 40, na Argentina, e também em Marrocos, Sunderland atirou a toalha ao chão mais cedo. Como se pode imaginar, o campeão do mundo ficou extremamente desiludido!

Após a sua primeira vitória na KTM em 2017, Sunderland teve de se retirar do Dakar seguinte. "Parece que o número 1 da mota não corresponde aos meus planos! Outros tiveram a mesma experiência", sorriu o recém-motivado Sunderland. "É sempre um desafio correr ao mais alto nível, ter tudo sob o mesmo teto e ganhar. Se fosse fácil, não seria tão respeitado ou interessante. Por muito frustrante que possa ser, também faz parte do processo que torna as vitórias tão saborosas."

Sunderland ultrapassou as suas lesões e o seu ambiente também é propício a um regresso em força na 46ª edição do rali mais difícil, que começa a 5 de janeiro. O inglês esteve no pódio em todas as chegadas do Dakar. "Dado o meu recorde, o objetivo deve ser terminar e depois devemos estar algures perto disso - mas eu quero definitivamente ganhar um terceiro título", disse Sunderland. "Fisicamente estou bem agora. Felizmente, tenho uma grande equipa à minha volta na GASGAS. Para ser honesto, o Dakar é sempre mais importante para mim do que outras corridas. Não sei se é porque há muito mais glória em jogo ou o que é, mas definitivamente acende sempre o fogo em mim."

O segundo piloto da GASGAS Works no Dakar 2024 é o australiano Daniel Sanders.