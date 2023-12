La 46e édition du Dakar cherche son 45e vainqueur

Le premier Rallye Dakar a été lancé le deuxième jour de Noël 1978 et a duré trois semaines. Dès la première édition, il était clair que cette course marathon était le rallye le plus difficile au monde.

Le Dakar 2023 était déjà la 45e édition, avec en réalité seulement 44 vainqueurs - un jour seulement avant le début de la course, le rallye 2008 a été annulé en raison de la menace terroriste. Suite à cela, l'organisateur a changé de continent et a organisé le Rallye Dakar en Amérique du Sud jusqu'en 2019. Depuis 2020, c'est l'Arabie saoudite qui accueille le rallye. Le 46e Dakar, qui débutera le 5 janvier 2024, sera la cinquième édition dans le royaume.

Sur 30 itinéraires différents, le parcours Paris-Alger-Dakar a été le plus fréquenté, avec dix éditions.

Les participants les plus performants au Rallye Dakar sont principalement français. Avec six victoires, Stéphane Peterhansel est en tête des statistiques (il a également remporté des victoires en voiture par la suite), suivi de Cyril Despres et Cyril Neveu avec cinq triomphes. L'Espagnol Marc Coma compte également cinq victoires. Au total, il y a eu 18 vainqueurs différents.

L'Australien Toby Price, sur KTM, a été le premier non-européen à remporter le rallye le plus difficile du monde (2016, 2019). Ont suivi les victoires de l'Américain Ricky Brabec (2020/Honda) et de l'Argentin Kevin Benavides (2021/Honda et 2023/KTM).

La série de victoires de l'équipe d'usine KTM est unique dans l'histoire du Rallye Dakar : entre 2001 et 2019, elle a remporté 18 victoires consécutives avec différents pilotes.

Le Rallye Dakar est tristement célèbre pour ses accidents mortels, qui touchent de manière disproportionnée la catégorie des motos. En 2020, le Portugais Paulo Goncalves (Hero), âgé de 40 ans, est décédé après une chute, et en 2021, le pilote privé Pierre Cherpin, âgé de 52 ans, a payé de sa vie sa passion pour le Rallye Dakar.

Tous les vainqueurs et itinéraires du Rallye Dakar