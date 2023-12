Il 45° vincitore sarà cercato alla 46° edizione della Dakar

La 46ª edizione dello spettacolare Rally Dakar inizia in Arabia Saudita il 5 gennaio 2024. È una delle ultime avventure che nasconde grandi pericoli, soprattutto per i partecipanti della categoria moto.

Il primo Rally Dakar è iniziato il giorno di Santo Stefano del 1978 ed è durato tre settimane. Era già chiaro dopo il primo evento: questa maratona è il rally più duro del mondo.

La Dakar del 2023 era già la 45ª edizione, anche se in realtà i vincitori sono stati solo 44: appena un giorno prima dell'inizio della gara, il rally del 2008 è stato annullato a causa della minaccia terroristica. L'organizzatore ha quindi cambiato continente e ha tenuto il Rally Dakar in Sud America fino al 2019. Dal 2020 la gara si svolge in Arabia Saudita. La 46a Dakar, che inizierà il 5 gennaio 2024, è il quinto evento nel Regno.

Con 30 percorsi diversi, il percorso Parigi-Algeri-Dakar è quello che si è svolto più frequentemente, con dieci eventi.

I partecipanti di maggior successo al Rally Dakar sono principalmente francesi. Stephane Peterhansel guida le statistiche con sei vittorie (in seguito ha ottenuto vittorie anche con le auto), seguito da Cyril Despres e Cyril Neveu con cinque trionfi. Anche lo spagnolo Marc Coma ha ottenuto cinque vittorie. In totale, ci sono stati 18 vincitori diversi.

L'australiano Toby Price è stato il primo non europeo a vincere il rally più duro del mondo su una KTM (2016, 2019). Seguono le vittorie dell'americano Ricky Brabec (2020/Honda) e dell'argentino Kevin Benavides (2021/Honda e 2023/KTM).

Unica nella storia del Rally Dakar è la serie di successi del team KTM Works, che è stato in grado di ottenere 18 vittorie consecutive con piloti diversi tra il 2001 e il 2019.

Il Rally Dakar è noto per gli incidenti mortali, che colpiscono in modo sproporzionato la sezione moto. Nel 2020, il 40enne pilota portoghese Paulo Goncalves (Hero) è morto in seguito a un incidente, mentre il 52enne pilota privato Pierre Cherpin ha pagato con la vita la sua passione per il Rally Dakar nel 2021.

Tutti i vincitori e i percorsi del Rally Dakar