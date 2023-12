O 45º vencedor será procurado na 46ª edição do Dakar

O primeiro Rali Dakar teve início no Boxing Day de 1978 e durou três semanas. Após o primeiro evento, ficou claro: esta maratona é o rali mais difícil do mundo.

O Dakar de 2023 foi já a 45ª edição, embora na realidade só tenha havido 44 vencedores - apenas um dia antes do início da corrida, o rali de 2008 foi cancelado devido à ameaça de terrorismo. O organizador mudou então de continente e realizou o Rali Dakar na América do Sul até 2019. A Arábia Saudita é o local da prova desde 2020. O 46.º Dakar, que começa a 5 de janeiro de 2024, é o quinto evento no Reino.

Com 30 percursos diferentes, o percurso Paris-Argel-Dakar foi o mais frequente, com dez eventos.

Os participantes mais bem sucedidos no Rali Dakar são principalmente de França. Stephane Peterhansel lidera as estatísticas com seis vitórias (mais tarde também conseguiu vitórias com automóveis), seguido de Cyril Despres e Cyril Neveu com cinco triunfos. O espanhol Marc Coma também tem cinco vitórias. No total, houve 18 vencedores diferentes.

O australiano Toby Price foi o primeiro não europeu a vencer o rali mais duro do mundo numa KTM (2016, 2019). Seguiram-se as vitórias do americano Ricky Brabec (2020/Honda) e do argentino Kevin Benavides (2021/Honda e 2023/KTM).

Única na história do Rali Dakar é a série de sucessos da equipa de trabalho da KTM, que conseguiu garantir 18 vitórias consecutivas com diferentes pilotos entre 2001 e 2019.

O Rali Dakar é famoso pelos acidentes fatais, em que a secção das motos é desproporcionadamente afetada. Em 2020, o piloto português Paulo Gonçalves (Hero), de 40 anos, morreu após um acidente, enquanto o privado Pierre Cherpin, de 52 anos, pagou pela sua paixão pelo Rali Dakar com a vida em 2021.

Todos os vencedores e percursos do Rali Dakar