Dakar 2024 : le fonctionnement de la nouvelle étape de 48 heures

Le Dakar est le rallye le plus difficile au monde et représente l'une des dernières aventures. La 46e édition, qui débute le 5 janvier, ne fait pas exception, bien au contraire. Avec l'étape de 48 heures, l'organisateur A.S.O. a établi un nouveau défi, donc inconnu, pour les participants. Cette nouveauté est prévue pour l'étape 6, les 11 et 12 janvier.

Le parcours s'étend sur 766 km en boucle autour de Shubaytah, dont 532 en épreuve chronométrée. Les voitures et les motos emprunteront des parcours différents. À 16 heures, la première journée de course sera interrompue, quelle que soit l'heure de départ d'un participant et où qu'il se trouve à ce moment-là. Cela permet d'éviter que les pilotes n'arrivent au bivouac que dans la nuit et ne commencent la journée de course suivante en étant trop fatigués. Plusieurs bivouacs sont installés le long de l'itinéraire, les pilotes doivent se rendre au plus proche.

Pour l'entretien et les réparations, les pilotes de moto peuvent s'entraider, mais parfois avec un partenaire différent de celui auquel ils sont habitués. Pour la nuit, ils recevront un équipement de camping et suffisamment de provisions. Ils n'auront aucun contact avec leur équipe et seront tenus dans l'ignorance de l'état de leurs concurrents.

Le lendemain matin, l'étape reprendra à 7 heures pour effectuer la partie restante du parcours. Le fait que la navigation soit très exigeante rend l'étape 6 encore plus difficile et importante.

La sixième étape marque également la mi-temps du Dakar 2024, le 13 janvier étant un jour de repos. Les participants motocyclistes se rendront dans la capitale en avion.