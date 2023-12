Dakar 2024: Como funciona a nova etapa de 48 horas

Os organizadores propuseram uma inovação para a 46ª edição do Rali Dakar. A sexta etapa, que se desenrolará em dois dias, é um verdadeiro desafio.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

O Dakar é o rali mais duro do mundo e representa uma das maiores aventuras. A 46.ª edição, que começa a 5 de janeiro, não é exceção, muito pelo contrário. Com a etapa de 48 horas, o organizador A.S.O. estabeleceu um novo e, por conseguinte, desconhecido desafio para os participantes. A inovação está prevista para a etapa 6, a 11 e 12 de janeiro.

O percurso tem 766 quilómetros em volta de Shubaytah, 532 dos quais são etapas cronometradas. Os carros e as motas percorrerão percursos diferentes. O primeiro dia de corrida é interrompido às 16h00, independentemente da hora de partida e do local onde o participante se encontra nessa altura. Esta medida evita que os pilotos cheguem ao bivouac durante a noite e comecem o dia seguinte cansados. Ao longo do percurso, são montados vários bivouacs e os pilotos devem dirigir-se ao mais próximo.

Os motociclistas são autorizados a ajudarem-se mutuamente na manutenção e nas reparações, mas por vezes com um parceiro diferente daquele a que estão habituados. Os pilotos dispõem de equipamento de campismo e de provisões suficientes para a noite. Não terão qualquer contacto com as suas equipas e não saberão nada sobre a situação dos seus concorrentes.

Na manhã seguinte, a etapa prossegue às 7h00 para completar a parte restante do percurso. O facto de a navegação ser muito exigente torna a etapa 6 ainda mais difícil e importante.

A sexta etapa marca também o ponto intermédio do Dakar 2024, com um dia de descanso a 13 de janeiro. Os participantes em motos viajarão para a capital de avião.