Douze étapes, près de 8000 km : Le parcours du Dakar 2024

Depuis 2020, le Rallye Dakar se déroule dans l'Etat du désert, 2024 étant la dernière année du contrat initial. Mais dès le début de l'année, il a été annoncé que le contrat serait prolongé et que le rallye le plus difficile continuerait à se dérouler en Arabie Saoudite dans un avenir proche.

Pour que les fans et les participants puissent fêter la nouvelle année dans l'allégresse, le prologue de la 46e édition a été fixé au 5 janvier. Suivront douze étapes qui, selon les organisateurs, ne manqueront pas de piment. "Nous nous sommes donné pour mission de faire de cette cinquième édition en Arabie saoudite la plus difficile depuis que la course se déroule au Moyen-Orient", a prévenu le directeur de course David Castera.

Le Dakar 2024 débute par le prologue à AlUla et se déroule sur un peu plus de 7900 km, dont environ 4700 km de spéciales chronométrées. Douze étapes sont à parcourir, dont 60% de nouvelles pistes. Après avoir exploré le désert du 'Empty Quarter', l'arrivée est prévue à Yanbu.

Les pilotes de la catégorie RallyGP auront un roadbook classique sur papier, tandis que la catégorie Rally2 aura des versions numériques. Au total, 136 héros de la moto se sont inscrits - Matthias Walkner a dû retirer son inscription après sa grave chute à l'entraînement aux Etats-Unis.

Regarder la présentation du Dakar 2024 sur YouTube