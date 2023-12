Dodici tappe, quasi 8000 km: Il percorso della Dakar 2024

Il Rally Dakar si svolge nello Stato desertico dal 2020, mentre il 2024 è l'ultimo anno del contratto originale. Tuttavia, all'inizio dell'anno è emerso che il contratto sarebbe stato prolungato e che il rally più duro avrebbe continuato a svolgersi in Arabia Saudita nel prossimo futuro.

Affinché gli appassionati e i partecipanti possano festeggiare il nuovo anno in grande stile, il prologo della 46ª edizione è stato fissato per il 5 gennaio. Seguiranno dodici tappe che, secondo gli organizzatori, saranno molto interessanti. "Ci siamo prefissati il compito di rendere la quinta edizione in Arabia Saudita la più dura da quando la gara si svolge in Medio Oriente", ha avvertito il direttore di gara David Castera.

La Dakar 2024 inizia con il prologo ad AlUla e copre ben 7900 km, di cui circa 4700 km sono tappe cronometrate. Si dovranno completare dodici tappe, il 60% delle quali sarà costituito da nuovi tracciati. Dopo aver esplorato il deserto del "Quartiere vuoto", l'arrivo è previsto a Yanbu.

I piloti della categoria RallyGP avranno un classico road book cartaceo, mentre la categoria Rally2 avrà una versione digitale. Si sono iscritti in totale 136 eroi della moto - Matthias Walkner ha dovuto ritirare la sua iscrizione dopo il grave incidente in allenamento negli Stati Uniti.

Guarda la presentazione della Dakar 2024 su YouTube