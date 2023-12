Dakar sin Walkner: ¿Quién ocupará los titulares?

En el equipo de trabajo del fabricante indio Hero, Sebastian Bühler es el hombre con más posibilidades de salir al paso del desafortunado Matthias Walkner. El nativo de Duisburgo, que vive en Portugal, fue el tercer mejor debutante en 2019, se retiró al año siguiente con daños en el motor y logró entrar en el top 15 en 2021. Después de un año de descanso (Bühler no pudo competir debido a una lesión), este año se le escapó por poco una victoria de etapa. Sin embargo, perdió tres horas debido a un problema técnico en la cuarta etapa y no desempeñó ningún papel en la clasificación general. "Podría haber acabado octavo", dijo molesto el corredor del Hero.

Otro alemán es Mike Wiedemann. El piloto privado de KTM, que vive en Endingen am Kaiserstuhl, participa en la categoría Original by Motul y tiene que hacer todo el trabajo en la moto él mismo. 2024 es su tercera participación en el Dakar. Este año tuvo que abandonar en la 5ª etapa por culpa de la gasolina contaminada. "Desde la decepción del Dakar 2023, el año ha ido bastante bien. Conseguimos el primer puesto en el Rally Tuareg como copiloto en el coche. También corrí el Rally Olímpico en moto y lo gané, mientras que quedé tercero en el Campeonato Alemán de Cross-Country", enumeró Wiedemann. "Actualmente me estoy entrenando durante dos semanas en el desierto de Marruecos. Espero que mis resultados positivos puedan trasladarse al Dakar 2024".

Tobias Ebster competirá por primera vez en el rally más duro del mundo. El austriaco es sobrino del bicampeón del mundo de motocross y asesor de KTM Heinz Kinigadner y, al igual que Wiedemann, competirá en la categoría original. "Empecé a correr rallies en 2021. Mi primera carrera internacional fue la final de la Copa del Mundo FIM de Bajas en Dubái en 2022. Quedé primero y también gané el Abu Dhabi Desert Challenge en la categoría Rally2 este año", informó el piloto de 25 años. "Mi preparación para el Dakar fue diferente de lo previsto porque me rompí el hombro en Marruecos, al menos una parte. Y en noviembre me rompí el escafoides, así que tuve que tomarme un tiempo de descanso. Así que no hubo entrenamiento especial. Mi objetivo para 2024 es claramente ganar en mi categoría".

Bühler tomará la salida en la categoría RallyGP de los profesionales favoritos del WRC, mientras que Wiedemann y Ebster competirán en la clase Rally2. Falta un participante suizo en el Dakar.