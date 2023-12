Dakar sans Walkner : qui fournira les gros titres ?

Au sein de l'équipe d'usine du constructeur indien Hero, Sebastian Bühler est celui qui est le plus à même de remplacer le malchanceux Matthias Walkner. Le pilote de Duisburg, qui vit au Portugal, a été le troisième meilleur rookie en 2019, a été victime d'une panne de moteur l'année suivante et s'est classé dans le top 15 en 2021. Après une année de pause (Bühler n'a pas pu participer à la course en raison d'une blessure), il est passé tout près d'une victoire d'étape cette année. Mais un problème technique lors de la quatrième étape lui a fait perdre trois heures et il n'a joué aucun rôle au classement général. "J'aurais pu finir huitième", s'est agacé le pilote Hero.

Un autre Allemand est Mike Wiedemann. Le pilote privé KTM, qui vit à Endingen am Kaiserstuhl, participe à la catégorie Original by Motul et doit effectuer lui-même tous les travaux sur sa moto. 2024 est sa troisième participation au Dakar. Cette année, il a dû abandonner à l'étape 5 en raison d'un carburant contaminé. "Depuis la déception du Dakar 2023, l'année s'est plutôt bien passée. Au Rallye du Touareg en tant que copilote dans la voiture, nous avons terminé à la première place. J'ai également participé au rallye olympique à moto et je l'ai remporté, tandis que j'ai terminé troisième au championnat allemand de cross-country", a énuméré Wiedemann. "Actuellement, je m'entraîne pendant deux semaines dans le désert marocain. J'espère que mes résultats positifs pourront être transférés au Dakar 2024".

Tobias Ebster sera au départ du rallye le plus difficile du monde pour la première fois. L'Autrichien est le neveu du double champion du monde de motocross et conseiller KTM Heinz Kinigadner et participe comme Wiedemann dans la catégorie originale. "J'ai commencé le rallye en 2021. Ma première course internationale a été la finale de la FIM Bajas World Cup à Dubaï en 2022. J'ai terminé premier et j'ai également remporté cette année l'Abu Dhabi Desert Challenge dans la catégorie Rally2", a raconté le jeune homme de 25 ans. "Ma préparation pour le Dakar ne s'est pas déroulée comme prévu, car au Maroc, je me suis cassé l'épaule, du moins une partie. Et en novembre, je me suis cassé le scaphoïde, ce qui m'a obligé à faire une pause pendant un certain temps. Il n'y a donc pas eu d'entraînement spécial. Mon objectif pour 2024 est clairement de gagner dans ma catégorie".

Bühler prendra le départ dans la catégorie RallyGP des professionnels favoris du championnat du monde, tandis que Wiedemann et Ebster concourront dans la catégorie Rally2. Il manque un participant suisse au Dakar.