Dakar senza Walkner: chi farà notizia?

Nel team di lavoro del costruttore indiano Hero, Sebastian Bühler è l'uomo più probabile per sostituire lo sfortunato Matthias Walkner. Il nativo di Duisburg, che vive in Portogallo, è stato il terzo miglior debuttante nel 2019, si è ritirato l'anno successivo per danni al motore ed è entrato nella top 15 nel 2021. Dopo un anno di pausa (Bühler non ha potuto gareggiare a causa di un infortunio), quest'anno ha mancato di poco la vittoria di tappa. Tuttavia, ha perso tre ore a causa di un problema tecnico nella quarta tappa e non ha avuto alcun ruolo nella classifica generale. "Avrei potuto arrivare ottavo", ha detto il corridore della Hero, seccato.

Un altro tedesco è Mike Wiedemann. Il pilota privato della KTM, che vive a Endingen am Kaiserstuhl, parte nella categoria Original by Motul e deve fare tutto il lavoro sulla moto da solo. Quella del 2024 è la sua terza partecipazione alla Dakar. Quest'anno si è dovuto ritirare durante la quinta tappa a causa della benzina contaminata. "Dopo la delusione della Dakar 2023, l'anno è andato abbastanza bene. Abbiamo conquistato il primo posto nel Rally dei Tuareg come copilota dell'auto. Ho anche corso il Rally Olimpico in moto e l'ho vinto, mentre sono arrivato terzo nel Campionato tedesco di Cross-Country", ha elencato Wiedemann. "Attualmente mi sto allenando per due settimane nel deserto del Marocco. Spero che i miei risultati positivi possano essere trasferiti alla Dakar 2024".

Tobias Ebster parteciperà per la prima volta al rally più duro del mondo. L'austriaco è il nipote del due volte campione del mondo di motocross e consulente KTM Heinz Kinigadner e, come Wiedemann, gareggerà nella classe originale. "Ho iniziato a fare rally nel 2021. La mia prima gara internazionale è stata la finale della Coppa del Mondo FIM Bajas a Dubai nel 2022. Sono arrivato primo e ho anche vinto l'Abu Dhabi Desert Challenge nella categoria Rally2 quest'anno", ha riferito il 25enne. "La mia preparazione per la Dakar è andata diversamente dal previsto perché in Marocco mi sono rotto la spalla, almeno una parte. E a novembre mi sono rotto lo scafoide, quindi ho dovuto prendermi un periodo di riposo. Quindi non c'è stato un allenamento speciale. Il mio obiettivo per il 2024 è chiaramente quello di vincere nella mia categoria".

Bühler partirà nella categoria RallyGP dei professionisti del WRC, mentre Wiedemann ed Ebster gareggeranno nella classe Rally2. Alla Dakar manca un partecipante svizzero.