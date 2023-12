Dakar sem Walkner: quem fará as manchetes?

Na equipa de trabalho do fabricante indiano Hero, Sebastian Bühler é o homem mais provável de entrar na brecha para o azarado Matthias Walkner. O nativo de Duisburg, que vive em Portugal, foi o terceiro melhor estreante em 2019, retirou-se no ano seguinte com danos no motor e entrou no top 15 em 2021. Após um ano de paragem (Bühler não pôde competir devido a lesão), perdeu por pouco uma vitória na etapa deste ano. No entanto, perdeu três horas devido a um problema técnico na quarta etapa e não desempenhou qualquer papel na classificação geral. "Podia ter terminado em oitavo", disse o irritado piloto da Hero.

Outro alemão é Mike Wiedemann. O piloto privado da KTM, que vive em Endingen am Kaiserstuhl, começa na categoria Original by Motul e tem de fazer ele próprio todo o trabalho na mota. 2024 é a sua terceira participação no Dakar. Este ano, teve de se retirar na etapa 5 devido a gasolina contaminada. "Desde a desilusão do Dakar 2023, o ano correu bastante bem. Ficámos em primeiro lugar no Rali Tuareg como copiloto no carro. Também participei no Rali Olímpico numa mota e ganhei-o, enquanto fiquei em terceiro lugar no Campeonato Alemão de Todo-o-Terreno", enumerou Wiedemann. "Estou atualmente a treinar durante duas semanas no deserto marroquino. Espero que os meus resultados positivos possam ser transferidos para o Dakar 2024."

Tobias Ebster vai competir no rali mais difícil do mundo pela primeira vez. O austríaco é sobrinho do bicampeão mundial de motocross e consultor da KTM Heinz Kinigadner e, tal como Wiedemann, vai competir na classe original. "Comecei a fazer rali em 2021. A minha primeira corrida internacional foi a final da Taça do Mundo FIM Bajas no Dubai em 2022. Fiquei em primeiro lugar e também ganhei o Abu Dhabi Desert Challenge na categoria Rally2 este ano", relatou o jovem de 25 anos. "A minha preparação para o Dakar correu de forma diferente do planeado porque parti o ombro em Marrocos, pelo menos parte dele. E em novembro parti o escafoide, pelo que tive de tirar algum tempo de férias. Por isso, não houve um treino especial. O meu objetivo para 2024 é claramente ganhar na minha categoria".

Bühler vai começar na categoria RallyGP dos profissionais do WRC, enquanto Wiedemann e Ebster vão competir na classe Rally2. Falta um participante da Suíça no Dakar.