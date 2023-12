Matthias Walkner : "Selon les médecins, ça se présente très bien".

Le 5 décembre, Matthias Walkner a fait une lourde chute lors des derniers préparatifs du Rallye Dakar aux États-Unis. Il souffre d'une fracture du tibia et du péroné gauches, d'une fracture complexe de la cheville et d'autres blessures au pied et au genou.

À Palm Springs, au "Desert Regional Medical Center", l'homme de 37 ans a reçu les premiers soins et a subi deux opérations, sa jambe gravement blessée a été stabilisée par un fixateur. Depuis le jeudi 14 décembre, Walkner est hospitalisé à Graz, à l'hôpital AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark, où il est suivi par une équipe de spécialistes autour de Prim. Michael Plecko, Günter Kohrgruber et le spécialiste du genou Jürgen Mandl.

Mercredi de cette semaine, le joueur de Kuchler a subi une opération de plusieurs heures. Selon les médecins, celle-ci s'est déroulée de manière très satisfaisante. "Prim. Plecko et son équipe ont travaillé extrêmement longtemps sur mon pied", a rapporté Matthias Walkner lui-même. "Ils ont opéré aussi longtemps qu'il le fallait pour obtenir le maximum de reconstruction. Une telle fracture est comme un puzzle, où les différentes pièces osseuses doivent être minutieusement reconstituées. D'après les médecins, ça se présente très bien. Les jours et les semaines à venir seront décisifs pour moi. Beaucoup dépendra de la cicatrisation et il est important que je ne contracte pas d'infection. Il y a toujours un risque avec une fracture ouverte".

"Les choses peuvent maintenant évoluer dans de nombreuses directions, il y a une grande marge et beaucoup de choses peuvent encore être influencées. Actuellement, c'est un peu des hauts et des bas, une période très exigeante et marquante", a reconnu le vainqueur du Dakar 2018. "Cela fait presque deux semaines et demie que la chute a eu lieu. De très fortes douleurs continues, beaucoup d'opérations derrière moi et quelques-unes encore à venir, de longues anesthésies et de puissants analgésiques - même moi, j'ai du mal à m'en remettre, même si je suis habitué aux grands défis".

"Même si ce n'est pas facile actuellement, j'essaie de rester le plus positif possible. Je sais que des pensées positives et un environnement positif influencent fortement le processus de guérison", a souligné Walkner. "Aller à Graz et me faire soigner par les docteurs Plecko, Kohrgruber et Mandl a été la meilleure et la plus juste des décisions. Outre l'incroyable compétence professionnelle, je suis très attiré par la grande humanité et la bonne ambiance. Je suis incroyablement reconnaissante et j'apprécie énormément ce que les médecins, les infirmiers, les infirmières et les physiothérapeutes font".

Après les fêtes, des interventions de suivi sont encore prévues pour assainir les parties molles ainsi que l'articulation du genou. Il n'est pas encore possible d'estimer avec précision la durée du séjour de Walkner à l'hôpital. Il doit cependant compter avec un séjour d'au moins deux semaines avant de commencer la rééducation et le long chemin du retour.