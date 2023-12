Matthias Walkner: "Secondo i medici, la situazione è molto buona".

Il5 dicembre, Matthias Walkner ha subito un grave incidente durante gli ultimi preparativi per il Rally Dakar negli Stati Uniti. Ha riportato la frattura della tibia e del perone sinistro, una frattura comminuta complessa della caviglia e ulteriori lesioni al piede e al ginocchio.

Il 37enne ha ricevuto le prime cure ed è stato sottoposto a due operazioni presso il Desert Regional Medical Center di Palm Springs, dove la gamba gravemente ferita è stata stabilizzata con un fissatore. Da giovedì 14 dicembre, Walkner è ricoverato presso l'AUVA Accident Hospital Styria di Graz, dove viene curato da un'équipe di specialisti guidati dai Primari Michael Plecko, Günter e Günter. Michael Plecko, Günter Kohrgruber e dallo specialista del ginocchio Jürgen Mandl.

Mercoledì di questa settimana, Kuchler è stato sottoposto a un'operazione di diverse ore. Secondo i medici, l'operazione si è svolta in modo molto soddisfacente. "Prim. Plecko e il suo team hanno lavorato sul mio piede per un tempo estremamente lungo", ha riferito lo stesso Matthias Walkner. "Hanno operato per tutto il tempo necessario a massimizzare la ricostruzione. Una frattura comminuta come questa è come un puzzle, in cui i singoli pezzi di osso devono essere faticosamente ricomposti. Secondo i medici, la situazione è molto buona. I prossimi giorni e settimane saranno decisivi per me. Molto dipende dalla guarigione della ferita ed è importante che non mi venga un'infezione. C'è sempre un rischio con una frattura aperta".

"Ora può svilupparsi in molte direzioni, c'è un'ampia gamma e molto può essere ancora influenzato. Al momento è un periodo di alti e bassi, molto impegnativo e formativo", ha ammesso il vincitore della Dakar 2018. "Sono passate quasi due settimane e mezzo dall'incidente. Molto dolore per tutto il tempo, molte operazioni alle spalle e alcune ancora da fare, lunghe anestesie e forti antidolorifici: nemmeno io riesco a superarlo facilmente, anche se sono abituato alle grandi sfide".

"Anche se al momento non è facile, cerco di essere il più positivo possibile. So che i pensieri positivi e un ambiente positivo hanno una forte influenza sul processo di guarigione", ha sottolineato Walkner. "Andare a Graz e farsi curare da Primar Plecko, Kohrgruber e Mandl è stata la decisione migliore e assolutamente giusta. Oltre all'incredibile competenza professionale, sono rimasto molto colpito dalla grande umanità e dalla bella atmosfera. Sono incredibilmente grato e apprezzo molto quello che fanno i medici, gli assistenti, gli infermieri e i fisioterapisti".

Dopo le vacanze sono previsti interventi di riparazione dei tessuti molli e dell'articolazione del ginocchio. Non è ancora possibile stimare con esattezza quanto tempo Walkner dovrà rimanere in ospedale. Tuttavia, si prevede che rimarrà per almeno altre due settimane prima di iniziare la riabilitazione e il lungo percorso di ritorno.