Matthias Walkner: "De acordo com os médicos, as coisas estão a correr muito bem"

Em 5 de dezembro, Matthias Walkner sofreu um acidente grave durante os últimos preparativos para o Rali Dakar nos EUA. Sofreu uma fratura da tíbia e do perónio esquerdos, uma fratura cominutiva complexa do tornozelo e outras lesões no pé e no joelho.

O piloto de 37 anos recebeu tratamento inicial e foi submetido a duas operações no Desert Regional Medical Center, em Palm Springs, onde a sua perna gravemente ferida foi estabilizada com um fixador. Desde quinta-feira, 14 de dezembro, Walkner está internado no AUVA Accident Hospital Styria, em Graz, onde está a ser tratado por uma equipa de especialistas liderada por Prim. Michael Plecko, Günter Kohrgruber e o especialista em joelhos Jürgen Mandl.

Na quarta-feira desta semana, Kuchler foi submetido a uma operação que durou várias horas. De acordo com os médicos, a operação decorreu de forma muito satisfatória. "Prim. Plecko e a sua equipa trabalharam no meu pé durante muito tempo", relatou o próprio Matthias Walkner. "Operaram durante o tempo necessário para maximizar a reconstrução. Uma fratura cominutiva como esta é como um puzzle, em que as peças individuais de osso têm de ser cuidadosamente montadas. De acordo com os médicos, as coisas estão a correr muito bem. Os próximos dias e semanas serão decisivos para mim. Muito depende agora da forma como a ferida cicatriza e também é importante que não apanhe uma infeção. Há sempre um risco com uma fratura exposta".

"Agora pode evoluir em muitas direcções, há uma grande variedade e muito ainda pode ser influenciado. Neste momento, é uma situação de altos e baixos, um período muito desafiante e formativo", admitiu o vencedor do Dakar de 2018. "Já passaram quase duas semanas e meia desde o acidente. Muitas dores, muitas operações atrás de mim e algumas ainda à minha frente, anestesias longas e analgésicos fortes - nem eu consigo ultrapassar isso facilmente, embora esteja habituado a grandes desafios."

"Apesar de não ser fácil neste momento, tento manter-me o mais positivo possível. Sei que os pensamentos positivos e um ambiente positivo têm uma influência muito forte no processo de cura", sublinhou Walkner. "Ir para Graz e ser tratado por Primar Plecko, Kohrgruber e Mandl foi a melhor decisão e a mais correcta. Para além da incrível competência profissional, estou muito impressionado com a grande humanidade e o bom ambiente. Estou incrivelmente grato e aprecio muito o que os médicos, prestadores de cuidados, enfermeiros e fisioterapeutas fazem."

Estão previstas operações de seguimento para reparar os tecidos moles e a articulação do joelho após as férias. Ainda não é possível estimar exatamente quanto tempo Walkner terá de ficar no hospital. No entanto, é de esperar que fique pelo menos mais duas semanas antes de começar a reabilitação e o longo caminho de regresso.