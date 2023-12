Il sogno della Dakar si è infranto: Mike Wiedemann infortunato

L'unico pilota tedesco alla Dakar 2024 si è strappato il tendine d'Achille durante un allenamento in Marocco. Il 25enne dovrà guardare il rally in TV.

In nessuna disciplina dello sport motociclistico il confine tra maestro e disastro è più stretto che nel rally. Dopo il ritiro di Matthias Walkner, il vincitore del Rally Dakar 2018, un altro pilota di lingua tedesca, Mike Wiedemann, si è infortunato durante l'allenamento.

"I preparativi sono andati alla perfezione", spiega il ventenne di Endingen am Kaiserstuhl. "Ho persino acquistato una seconda KTM 450 Rally Factory Replica per acquisire maggiore esperienza di guida sulla moto da rally. Questo ha reso possibile l'organizzazione di un campo di allenamento in Marocco poco prima della Dakar. È lì che è successo".

Come Walkner, anche Mike Wiedemann ha sbattuto contro un dosso in un punto cieco. Anche se non è caduto, il tendine d'Achille della gamba destra si è lacerato nel violento impatto. Anche la caviglia è stata colpita e la tibia e il perone sono stati lacerati.

Il ciclista di South Baden è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale universitario di Friburgo, ma il suo recupero richiederà diversi mesi. Amaro: Wiedemann aveva guidato la classe marathon per piloti privati alla Dakar 2023, ma si è ritirato al quarto giorno con l'acqua nella benzina.

Tuttavia, il pilota della KTM non ha rinunciato al sogno della sua terza partenza alla Dakar e di una vittoria nella classifica marathon. L'intraprendente pilota di rally sta depositando i soldi degli sponsor e i proventi di un'iniziativa di crowdfunding - per partecipare alla Dakar sono necessari almeno 50.000 euro - in un conto fiduciario fino alla Dakar 2025.